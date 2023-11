Se vi manca Mass Effect, uno dei suoi creatori ha fondato un nuovo studio

Il fatto che Mass Effect non sia più nelle vite di noi videogiocatori è sempre un dispiacere, ma fortunatamente con Worlds Untold possiamo aspettarci di avere uno degli autori della saga originale del Comandante Shepard.

La saga, ferma al deludente Andromeda che potete trovare su Amazon, ha sempre avuto bisogno di un grande revival ma, nella situazione in cui è BioWare al momento, è sempre più difficile immaginarlo.

Per un attimo abbiamo sperato che lo scorso N7 Day, la celebrazione dei fan che ricorre il 7 novembre, BioWare avesse davvero anticipato il nuovo episodio di Mass Effect.

In un certo senso lo ha fatto, ma non fornendo nessuna informazione reale che non sia un teaser probabilmente lontano anni luce da come sarà il risultato finale. Questo non ha lasciato molto contenti i fan, per usare un pallido eufemismo.

Per questo i fan potranno essere contenti di accogliere la nascita di Worlds Untold, un nuovo studio di sviluppo guidato da Mac Walters.

Walters è stato un membro di spicco di BioWare per quasi 20 anni. Entrato nella compagnia nel 2003, è stato uno scrittore di Jade Empire prima di diventare uno scrittore senior dell'originale Mass Effect.

Successivamente è stato scrittore principale di Mass Effect 2 e Mass Effect 3, direttore narrativo di Anthem, direttore creativo di Mass Effect Andromeda e direttore del progetto di Mass Effect Legendary Edition.

Walters stava lavorando come direttore di produzione in Dragon Age: Dreadwolf quando ha lasciato BioWare a gennaio, dicendo che si stava prendendo una "pausa dalla carriera". Almeno fino alla nascita di Worlds Untold.

Lo studio di sviluppo ha il suo quartier generale a Vancouver, in Canada, e sta attualmente reclutando una varietà di ruoli per un ambiente di lavoro da remoto. L'obiettivo del team è sviluppare giochi di azione e avventura AAA con un'enfasi sulla narrativa e sulla costruzione del mondo, creando franchise con infinite possibilità.

Speriamo di vedere presto i frutti di lavoro di questo team, così come di un nuovo Mass Effect che, stando alle ultime informazioni, potrebbe arrivare in un futuro molto lontano.