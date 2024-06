Se speravate di rivedere presto Kingdom Hearts 4, abbiamo brutte notizie

Tra pochi giorni potremo finalmente assistere a tutte le novità in arrivo per la Summer Game Fest 2024 ma, come già accaduto per le scorse edizione, l'host Geoff Keighley vuole assicurarsi di non alzare eccessivamente le aspettative per lo show.

Nelle ultime giornate vi avevamo raccontato di un countdown misterioso apparso a sorpresa sul sito ufficiale di Kingdom Hearts, lasciando ipotizzare che potessero esserci reveal in arrivo per il quarto capitolo della saga proprio alla Summer Game Fest (trovate il terzo episodio su Amazon).

Advertisement

Sfortunatamente, pare proprio che non sarà così: dal forum ResetEra segnalano infatti una breve dichiarazione di Geoff Keighley sul canale Twitch ufficiale di The Game Awards, in cui l'host conferma che Kingdom Hearts 4 non sarà uno dei giochi della Summer Game Fest 2024.

Potete trovare la clip video in questione al seguente indirizzo, che lascia — purtroppo per i fan — ben pochi dubbi al riguardo: per scoprire novità sulla nuova avventura di Sora si dovrà aspettare ancora un po'.

In tal caso, se quel countdown non riguardava la Summer Game Fest, allora cosa voleva davvero annunciare il sito ufficiale di Kingdom Hearts?

La risposta probabilmente non vi piacerà, perché non c'era alcuna reale novità imminente: si trattava semplicemente di un'anticipazione dell'arrivo della saga completa su Steam, già svelato nel corso delle ultime settimane: potete infatti già avviare i pre-order sulla trilogia completa o sui singoli episodi, in base alle vostre preferenze.

C'è ancora una flebile speranza che Square Enix possa comparire a sorpresa come ospite in uno degli altri show estivi — magari allo show Xbox, per esempio — ma in assenza di conferme o comunicazioni ufficiali vi suggeriremmo di non sperarci troppo.

Attendiamo a questo punto di sapere quando potremo davvero saperne di più sul quarto capitolo di Kingdom Hearts: nel frattempo, pare che Square Enix e Disney stiano pensando ad adattamenti al cinema o come serie televisiva.