Kingdom Hearts potrebbe essere alla Summer Game Fest 2024

Il franchise di Kingdom Hearts è stato in silenzio per molto tempo e, dopo il recente arrivo su Steam, potrebbero arrivare delle novità sul franchise di Square Enix, magari alla Summer Game Fest 2024.

Dopo un lungo periodo di silenzio, le notizie su Kingdom Hearts sono emerse a ritmo sostenuto nelle ultime settimane. Tra queste, per esempio, il fatto che la saga sia arrivata completamente su Steam dopo un lungo periodo, con un pacchetto lanciato a sorpresa e verrà pubblicato tra non molto sulla piattaforma.

Certo manca ancora un videogioco della serie all'interno del pacchetto, che è scomparso misteriosamente senza che Square Enix abbia avuto la possibilità di spiegare il suo destino, ma almeno è un modo per tornare a parlare di Kingdom Hearts.

E potremmo farlo ancora, a quanto pare, perché come riporta The Gamer c'è una menzione riguardante delle notizie in arrivo.

Il sito web ufficiale di Kingdom Hearts afferma che arriveranno ulteriori informazioni sulla serie, senza però specificare cosa stiamo per sapere della serie nello specifico. Precisamente, nel sito viene detto: «Resta sintonizzato per ulteriori informazioni su Kingdom Hearts in arrivo.»

C'è da dire che il 13 giugno arriverà il pacchetto della serie su Steam e Square Enix potrebbe parlare di questo, ma considerando che l'annuncio è già stato fatto è difficile che le novità siano proprio per il pacchetto di Kingdom Hearts (che trovate su Amazon, per altro).

A meno che non ci siano novità per Melody of Memories, il citato episodio della serie che non è stato inserito all'interno della raccolta di Steam.

Un'altra probabilità è che Square Enix possa mostrare nuovamente Kingdom Hearts 4 dopo il lunghissimo silenzio in cui è calato il progetto. Per altro sembra che possa essere un gioco di Nintendo Switch 2, in attesa di conferme da parte dell'azienda.

Vedremo se Kingdom Hearts tornerà effettivamente alla Summer Game Fest 2024: qui trovate tutti gli appuntamenti e le date.