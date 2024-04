Anche Kingdom Hearts potrebbe arrivare al cinema

I videogiochi sono decisamente la nuova fonte di ispirazione per il mondo del cinema e della produzione seriale, e Kingdom Hearts sarebbe l'obiettivo di un prossimo adattamento cinematografico attualmente in discussione.

Dopo la precedente speculazione arrivata qualche giorno fa, che voleva il titolo di Disney e Square Enix diventare un adattamento seriale per le piattaforme di streaming, oggi arriva una nuova voce che porterebbe Kingdom Hearts sul grande schermo del cinema, però.

Advertisement

Come riporta Kotaku, infatti, sembra che le avventura di Sora e compagni siano le prossime che lo show business vorrebbe vedere al cinema.

La fonte di questo rumor è un portale incentrato su speculazioni e informazioni relative al mondo Disney, ovvero The DisInsider.

Il fondatore del sito, Skyler Shuler, ha scritto del film di Kingdom Hearts dicendo che le fonti avevano al portale che un adattamento cinematografico della saga di Disney-Square Enix potrebbe arrivare nei cinema in futuro.

All'inizio, spiega Shuler, il progetto sarebbe nato come qualcosa da lanciare sul servizio di streaming Disney+ (ovviamente) dando effettivamente credito alla speculazione di cui sopra. Tuttavia, le più recenti informazioni trapelate dai soliti corridoio vorrebbero Kingdom Hearts come un progetto per il cinema.

Le prime voci riguardanti una serie TV di Kingdom Hearts risalgono addirittura al 2020, quando diversi rumor suggerivano l'arrivo di una serie dedicata per Disney+. Oggi un annuncio non sarebbe del tutto strano, anzi, considerando quanto i film e serie TV tratte dai videogiochi hanno riscosso successo.

Certo sarà interessante vedere come i produttori e autori proveranno ad adattare la complessa lore di Kingdom Hearts in un solo film, che neanche i videogiochi (tanti, che trovate su Amazon) hanno raccontato con successo.

Ma l'eventuale annuncio non ci coglierebbe affatto di sorpresa. Da settimane non stiamo facendo altro che parlare di Fallout, con la serie TV di Prime Video che è diventata la cosa più calda del momento e qualsiasi cosa che lo riguarda è immediatamente un caso.

Mentre Sonic tornerà al cinema per la terza volta quest'anno e, parlando di adattamenti impensabili, anche Dredge avrà la sua pellicola cinematografica.