Kingdom Hearts potrebbe diventare una serie TV, in attesa di KH4

In attesa di avere ulteriori novità su Kingdom Hearts 4, ormai scomparso dai radar dopo 2 anni dall'annuncio ufficiale, sembrerebbe che Disney stia prendendo in seria considerazione di sfruttare il successo di recenti adattamenti videoludici per provare a rilanciare la saga sviluppata da Square Enix.

Secondo l'insider DanielRPK (via ComicBook), rivelatosi spesso affidabile per leak riguardanti videogiochi e per il mondo televisivo, pare infatti che la casa di Topolino stia pensando a un possibile nuovo adattamento di Kingdom Hearts.

Dovrebbe trattarsi con buona probabilità di una serie TV: considerando che la saga di Square Enix include tantissimi giochi tra episodi principali e spin-off (trovate la raccolta The Story So Far su Amazon), il materiale per nuove stagioni sicuramente non mancherebbe.

Tuttavia, l'insider ha anche ammesso di non essere certo se questo adattamento sarà davvero una serie televisiva: potrebbe infatti trattarsi addirittura di un film, magari ispirato al primo videogioco della serie.

Le prime voci riguardanti una serie TV di Kingdom Hearts risalgono addirittura al 2020, quando diversi rumor suggerivano l'arrivo di una serie dedicata per Disney+.

Dato che non vi erano mai stati nuovi aggiornamenti al riguardo, si pensava che quel progetto fosse stato cancellato: da capire se si tratta dunque di una nuova proposta oppure se quello stesso progetto è andato avanti molto a rilento.

Ovviamente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, dato che non possiamo sapere con certezza se quest'ultima voce sia reale: continueremo a tenere monitorata la situazione e vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo.

Speriamo che nel frattempo Square Enix decida di fornirci anche qualche novità riguardante lo sviluppo di Kingdom Hearts 4: per il momento, ci limitiamo a ricordarvi che Yoko Shimomura, storica compositrice della serie, ha confermato il suo ritorno con nuove musiche inedite.