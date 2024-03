Se odiate il fuoco amico in Helldivers 2 ci sono brutte notizie

Helldivers 2 piace ai giocatori e funziona perché non vuole rinunciare ad una dinamica di gioco adrenalinica, piena di colpi di scena e caotica, anche quando qualcuno dei vostri compagni di squadra finisce sotto un bombardamento Eagle o finisce vittima del fuoco amico in generale.

Un elemento che crea inevitabilmente fastidi ma, con il giusto gruppo di giocatori, può creare anche momenti molto esilaranti e quel divertimento tipico che ha reso Helldivers 2 un successo.

Infatti lo shooter di Arrowhead ha sostanzialmente salvato le vendite dei videogiochi lo scorso febbraio, e stando ai numeri degli analisti potrebbe salvare altri mesi in futuro.

Helldivers 2 potrebbe infatti aver venduto almeno 8 milioni di copie dal lancio ad oggi, secondo le analisi di alcuni esperti che hanno registrato l'andamento del titolo di Arrowhead.

In queste milioni di copie ci saranno sicuramente milioni di giocatori morti per mano dei propri compagni, con il fuoco amico che non verrà mai eliminato dal gioco.

Il CEO di Arrowhead, Johan Pilestedt, lo ha detto chiaro e tondo nel corso di una chiacchierata sui social media con un fan del gioco (tramite PC Gamer).

Parlando del fuoco amico e di come sia effettivamente divertente per alcuni giocatori, Pilestedt ha detto:

«Se disattivassimo il fuoco amico dovremmo disattivare anche i danni da proiettile contro i nemici. È la legge.»

Contro la legge della Super Terra non si può fare nulla, e gli Helldiver non possono far altro che stare più attenti con la propria mira, oppure non prendersela più di tanto se finiscono nel mezzo di un attacco orbitale.

Ma Arrowhead non è certo immobile nelle sue decisioni, perché gli ultimi aggiornamenti hanno reso il gioco leggermente più facile per alcuni aspetti, andando ad eliminare anche alcuni dei bug più fastidiosi.

Ma Arrowhead non è certo immobile nelle sue decisioni, perché gli ultimi aggiornamenti hanno reso il gioco leggermente più facile per alcuni aspetti, andando ad eliminare anche alcuni dei bug più fastidiosi.