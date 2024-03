Videogiochi fermi a febbraio, Helldivers 2 salva le vendite europee

Il mercato dei videogiochi è in tumulto per la situazione di chi fa parte del processo produttivo, con i licenziamenti che si fanno sempre più incessanti e numerosi e, almeno in Europa, anche le vendite relative ai videogiochi si stanno rivelando sostanzialmente ferme a febbraio 2024.

Come riporta Games Industry, infatti, a febbraio 2024 sono stati venduti 16.74 milioni di videogiochi in Europa. Sulla carta si tratta di un aumento del 21,2% rispetto a febbraio 2023, ma c'è un caveat.

Quest'anno febbraio ha avuto una settimana in più rispetto allo scorso anno in cui il mese ha avuto quattro settimane, quindi confrontando lo stesso periodo di cinque settimane il dato delle vendite rappresenta in realtà un calo dello 0,1%.

Di fatto, nello stesso mese non c'è stato un calo nei videogiochi venduti e anzi c'è stata una certa immobilità, mentre a gennaio dello scorso anno si era rilevato addirittura un calo.

Tuttavia c'è un altro dato interessante da analizzare.

A febbraio 2023 abbiamo assistito al lancio di Hogwarts Legacy, un gioco di enorme successo che si è rivelato poi il più venduto dell'anno in tutto il mondo. Le sue vendite dopo cinque settimane, riporta Games Industry, sono state superiori all'intera top 10 di febbraio 2024.

Ovvero questa, che include vendite sia in formato fisico che digitale:

Helldivers 2 (Sony) EA Sports FC 24 (EA) Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Hogwarts Legacy (Warner Bros) It Takes Two (EA) Skull and Bones (Ubisoft) Need for Speed: Heat (EA)

In questa classifica per non è inserito Palworld che, soprattutto con la probabile uscita per PS5, potrebbe scuotere notevolmente le rilevazioni.

Mentre Helldivers 2 è sempre più la sorpresa di questo primo periodo del 2024, che punta ad essere uno dei successi dell'anno. Il gioco è stato pubblicato contemporaneamente su PC e PS5 e oltre il 56% delle vendite è avvenuto sulla piattaforma PC.

