Quanto ha venduto Helldivers 2? Per gli analisti è una miniera d'oro

Il 2024 ha visto molti videogiochi-del-momento, ma Helldivers 2 è stato il primo capace di mantenere il suo successo anche dopo il fuoco di paglia del lancio, e sembra che per lo shooter di Arrowhead non finirà presto il suo momento di gloria.

Gli update hanno contribuito senz'altro a mantenere alta l'attenzione della community nei confronti di Helldivers 2, così come la preoccupazione per le novità inserite che hanno alterato lo status quo degli agenti della Super Terra.

Advertisement

In ogni caso sono arrivati tanti nuovi giocatori all'interno di Helldivers 2 dal lancio ad oggi, e il successo reale di Arrowhead è stato quantificato di recente da Jason Schreier in un suo report su Bloomberg.

Parlando dell'andamento dei videogiochi lanciati nel 2024, insieme al tonfo totale di Suicide Squad: Kill the Justice League (che tuttavia non è il gioco con il rendimento peggiore dell'anno, almeno finora) Schreier parla di come Helldivers 2 sia stato invece un successo inaspettato.

Il titolo di Arrowhead pubblicato da PlayStation ha raggiunto un picco di oltre 450mila giocatori simultanei su Steam, mentre il massimo storico di Suicide Squad è stato inferiore a 13500, giusto per fare un confronto.

Ma quanto ha venduto esattamente Helldivers 2? Secondo l'analista di TD Cowen, Doug Creutz, lo shooter ha venduto più di 8 milioni di copie dal lancio fino ad oggi.

Se questo non fosse già un risultato notevole, i numeri di Helldivers 2 stanno crescendo di settimana in settimana. Secondo Creutz, infatti, Helldivers 2 ha «funzionato ben oltre le aspettative».

Un successo che sta generando anche i suoi primi fenomeni mediatici, visto che anche Helldivers 2 ha il suo Let Me Solo Her, comparso nelle ultime ore.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra, sappiate che potete trovare Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.