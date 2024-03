Helldivers 2 risolve finalmente uno dei bug più fastidiosi

Il successo di Helldivers 2 fa sì che Arrowhead debba lavorare molto e con grande attenzione al suo shooter e, nella giornata di oggi, il team di sviluppo ha risolto il bug che bloccava i livelli di difficoltà più alti delle missioni.

Come riporta Dualshockers, infatti, Arrowhead è riuscito a eliminare questo problema utilizzando "una serie di richieste di progressione manuale" come metodo.

Il fastidioso bug ha afflitto Helldivers 2 in tutto il mondo sin dall'uscita del gioco, con i giocatori che hanno condiviso le proprie soluzioni amatoriali per consentire ai propri colleghi di sbloccare i livelli di difficoltà.

Ma oggi uno sviluppatore di Arrowhead ha fornito una spiegazione sul modo in cui è stato risolto il problema, tramite Reddit.

Arrowhead ha eseguito una serie di richieste di progressione manuale per risolvere i livelli di difficoltà bloccati per circa 1.300.000 giocatori, ovvero quelli che non erano stati in grado di sbloccarli normalmente, ma c'è un problema:

«Sfortunatamente, tutte queste richieste manuali hanno causato un po' di backup nel sistema che ha portato contemporaneamente ad alcuni intoppi negli acquisti in negozio e in altre funzionalità dell'account. Per questo motivo, stiamo cercando di sbloccare il resto delle difficoltà domani, nel corso della giornata, in lotti più piccoli.»

Quindi, se nel vostro account troverete ancora le difficoltà bloccate, vi basterà solo attendere un po' prima che vengano sbloccate una volta per tutte.

Arrowhead sta lavorando in modo encomiabile su Helldivers 2, poco da dire, e giusto ieri erano stati aggiustati anche alcuni elementi del gameplay che ora rendono il gioco meno frustrante.

E i risultati di questo lavoro si sono visti di recente, perché Helldivers 2 ha salvato praticamente le vendite di febbraio.

Se volete entrare a far parte delle forze democratiche della Super Terra, sappiate che trovate Helldivers 2 al miglior prezzo su Amazon in tutte le sue versioni.