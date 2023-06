Se la prova gratis di Lies of P vi è piaciuta, abbiamo ottime notizie

La versione dimostrativa di Lies of P si è rivelata una delle più popolari proposte durante lo Steam Next Fest, l'iniziativa che ha permesso di scoprire oltre 1000 nuove demo di produzioni in arrivo su PC.

L'iniziativa si è conclusa ufficialmente lo scorso 26 giugno, portando con sé anche tutte le versioni dimostrative pubblicate in quel periodo, dato che si trattava di un piccolo assaggio a tempo limitato.

Advertisement

Tuttavia, vi sono alcuni giochi che hanno deciso di fare uno strappo alla regola: tra questi il più importante è sicuramente Lies of P, il soulslike in salsa Bloodborne con protagonista Pinocchio, che ha attirato l'attenzione di numerosi fan e addetti ai lavori nelle ultime settimane.

Ebbene, come segnalato da Noisy Pixel, Neowiz ha annunciato di aver deciso di rendere disponibile la demo del soulslike a tempo indeterminato: non ci sarà più alcuna data di scadenza e, qualora non l'aveste già scaricata, potrete continuare a provarlo tutte le volte che vorrete.

Ricordiamo che la versione dimostrativa non è disponibile unicamente su Steam, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S: grazie a questa edizione, potrete provare i primi due capitoli dell'avventura in uscita il 19 settembre, anche gratis al day-one su Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon).

Un'ottima notizia dunque per i fan dei soulslike, che potranno provare un'altra delle produzioni più attese di tutto il 2023 senza alcuna fretta: non possiamo che augurarvi buon download e buon divertimento, qualora non l'aveste naturalmente già scaricata a suo tempo.

Lies of P ha già lasciato anche a noi ottime impressioni, perfino migliori di quanto ci potessimo aspettare: se siete curiosi di scoprirne di più, vi lasciamo alla nostra anteprima dedicata.

Nonostante non sia ancora disponibile sul mercato, Neowiz ha già annunciato la collaborazione con un altro soulslike importante, anch'esso reso disponibile al day-one su Xbox Game Pass.