Lies of P non è ancora uscito, ma è già pronto il crossover con un altro soulslike

Nonostante non sia ancora ufficialmente uscito sul mercato, Lies of P è già riuscito a conquistare l'interesse non solo di fan ma anche di altri sviluppatori, riuscendo così a ottenere un crossover con un altro soulslike di punta.

No, non stiamo parlando di Bloodborne (lo trovate su Amazon), titolo a cui il soulslike con Pinocchio protagonista pare essersi particolarmente ispirato, ma di un'altra produzione che, proprio come Lies of P, è stato reso disponibile su Xbox Game Pass al day-one.

Si tratta di Wo Long Fallen Dynasty, il soulslike di Team Ninja e Koei Tecmo che ha raccolto l'eredità di Nioh e che, proprio grazie a Xbox Game Pass, ha avuto un boom di giocatori impressionante.

Anche Lies of P si augura naturalmente di riuscire a ottenere lo stesso successo e, come annunciato a sorpresa dagli autori sul loro account e come confermato da Team Ninja sul proprio sito ufficiale, il soulslike di Pinocchio e Wo Long Fallen Dynasty si incontreranno con un nuovo crossover.

Al momento non è stato purtroppo chiarito cosa potremo aspettarci da questa curiosa collaborazione tra soulslike, ma entrambe le compagnie hanno promesso che "presto" potremo scoprire nuovi dettagli al riguardo.

L'ipotesi più plausibile è che possano essere introdotti elementi come skin aggiuntive e armi ispirate da entrambi i titoli, ma finché non potremo saperne di più è davvero difficile stabilire con certezza cosa ci aspetta. Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Recentemente abbiamo avuto la possibilità di provare Lies of P in anteprima: come vi abbiamo raccontato nel nostro articolo dedicato, i primi due capitoli ci hanno lasciato ottime sensazioni, anche migliori di quanto avessimo sperato inizialmente.

Ricordiamo che il lancio ufficiale è previsto per il 19 settembre, dopo che è stato annunciato un leggero rinvio di un mese: se siete curiosi di provarlo prima dell'uscita, vi segnaliamo che è già disponibile la demo gratuita.