Se intendevate personalizzare la cover di PS5 Pro, Sony ha brutte notizie

Sembrava che gli utenti che avevano già acquistato cover personalizzate per le PS5 Slim potessero riutilizzarle anche con gli imminenti modelli Pro, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale che non sarà affatto così.

Sebbene in precedenza Sony sembrava aver ammesso che ci fosse questa possibilità, pur non pubblicizzando per bene il tutto, oggi sappiamo che la casa di PlayStation ha cambiato ufficialmente idea e che, per motivi di design, le cover non possono essere applicate su PS5 Pro.

La conferma è arrivata dopo le prime segnalazioni di utenti che sono già riusciti a entrare in possesso delle console con qualche giorno di anticipo (potete prenotarle su Amazon), che hanno immediatamente provato a sostituire la cover e scoperto che non erano riutilizzabili.

Notizia poi confermata con un breve comunicato inviato alla redazione di IGN US, sfortunatamente per chi già pregustava l'idea di avere una PS5 Pro più colorata:

«Le cover delle console PS5 non sono compatibili con PS5 Pro. Tuttavia, i giocatori saranno in grado di sostituire diverse cover per PS5 Pro non appena saranno disponibili in futuro».

Insomma, proprio come già accaduto nel passaggio tra i modelli Fat e Slim, ancora una volta sarà necessario acquistare cover personalizzate specifiche per PS5 Pro.

Dalle prime foto emerse online, le cover per i modelli Slim non sono in grado di incastrarsi correttamente sulle PS5 Pro, sebbene le dimensioni appaiano molto simili.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Curiosamente, pare che la parte inferiore delle cover Slim sia comunque compatibile, il che vi permetterà di avere comunque una bizzarra PS5 Pro "bi-colore", qualora siate disposti ad accontentarvi.

Se consideriamo che la console più potente non include neanche uno stand verticale o il lettore ottico, si tratta dell'ennesima mancanza che costringerà chi possiede già una PS5 a spendere più soldi del necessario per la giusta personalizzazione: vi terremo ovviamente informati non appena ne sapremo di più su queste cover specifiche.