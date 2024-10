Volete le cover personalizzate di PS5 Pro? C'è una buona notizia

PS5 Pro sta arrivando e, all'apertura dei cancelli infernali dei preordini, cominciano ad arrivare alcune informazioni collaterali soprattutto per gli appassionati della personalizzazione.

Per le sue console, Sony ha sempre fornito la possibilità di comprare ad esempio delle cover personalizzate. È successo con PS5 Slim, per esempio, che ha avuto dalla sua molti modelli originali e non all'attivo.

E se siete tra le persone che hanno comprato delle cover per PS5 Slim vi conviene tenervele strette: Sony ha confermato che la linea esistente di cover per console PS5 Slim sarà pienamente compatibile con PS5 Pro.

Come riporta Tech Radar nel suo report aggiornato minuto per minuti dei preordini di PS5 Pro, Sony ha confermato che non ci saranno delle cover ad hoc per PS5 Pro e che, almeno per il momento, quelle della versione Slim della console sono compatibili.

Questo significa che è un ottimo momento per fare scorta di cover personalizzate di PS5 Slim se intendete fare il salto generazionale e personalizzare la console quando arriverà: vi basterà comprare le cover personalizzate che trovate anche su Amazon.

Nel frattempo PS5 Pro continua a proporsi al pubblico di appassionati di PlayStation che, a quanto pare, non sembra aver accolto con il previsto furore l'arrivo dell'aggiornamento hardware.

I preordini sono stati avviati il 26 settembre e, dopo un intero fine settimana, la console è ancora facilmente acquistabile.

Nonostante ciò, gli analisti prevedono che il prezzo elevato non avrà un grande impatto sulle vendite complessive della PS5 Pro. Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca sui giochi presso Ampere Analysis, stima che Sony venderà circa 1.3 milioni di PS5 Pro durante la finestra di lancio.

Vedremo se la cosole avrà uno slancio successivo. Se non altro, la versione celebrativa per nostalgici della prima epoca PlayStation è andata molto bene, forse anche troppo guardando ai numeri.