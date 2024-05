Se GTA 6 dovesse fallire, saranno guai per l'industria

GTA 6 è il titolo più atteso del 2025, sebbene a quanto pare un suo eventuale - e improbabile - flop porterebbe a conseguenze gravissime per l'intera industria del videogioco.

Il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon) è infatti al centro dell'attenzione, e lo sarà per mesi prima della sua uscita.

Del resto, il gioco uscirà certamente durante l'autunno del 2025, quindi magari potremmo sapere di più a breve.

Ora, nel mentre, come riportato anche da Wccftech, Grand Theft Auto VI dovrebbe essere il più grande lancio di intrattenimento di tutti i tempi, ma il gioco potrebbe avere un impatto sull'intero settore se i suoi risultati dovessero essere inferiori alle aspettative.

In una nuova intervista con Kyle Bosman, Mat Piscatella, direttore esecutivo e consulente del settore videoludico di Circana (NPD), ha commentato il sesto titolo della serie di Rockstar Games, la cui uscita è stata confermata per la fine del 2025.

Secondo l'analista, il gioco sarà il più grande lancio di intrattenimento fino ad oggi in termini di spesa complessiva nel periodo di lancio.

Tuttavia, GTA 6 dovrà affrontare molte sfide, quindi è difficile dire se riuscirà a replicare il successo strepitoso di GTA V o a rimanere nelle retrovie.

Sappiamo bene infatti che il mercato è cambiato negli ultimi anni, raggiungendo un picco nel 2020 e nel 2021 in termini di spesa complessiva e di coinvolgimento, picchi che da allora non sono più stati raggiunti.

Grand Theft Auto VI deve competere non solo con franchise consolidati come Call of Duty, ma anche con giochi “persistenti” come Fortnite, Minecraft e Roblox, che continuano ad avere un grande successo in termini di coinvolgimento.

Un altro grande concorrente è GTA V, poiché non si sa se la nuova iterazione della serie - che macina ancora milioni di unità come se piovesse - sarà in grado di convincere i fan del quinto capitoli, spingendoli magari ad acquistare una nuova console per giocarci.

Anche se è difficile che un singolo gioco possa o no far crollare l'intero settore - di suo in gravi difficoltà - non lo sappiamo, ma il successo o l'insuccesso di Grand Theft Auto VI sposteranno sicuramente l'asticella.

Nell'attesa di scoprire quindi come andrà a fine, un insider ha da poco svelato gli attori che doppieranno Lucia e Jason in GTA 6, anche se non sono nomi così conosciuti.