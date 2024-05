GTA 6, forse sono stati svelati i doppiatori di Lucia e Jason

Mentre il secondo trailer — e qualunque tipo di informazione aggiuntiva ufficiale — su GTA 6 continua a farsi attendere in casa Rockstar, un nuovo report potrebbe aver finalmente svelato un mistero sui protagonisti del sesto capitolo della saga.

Lucia e Jason saranno infatti le star del sesto capitolo che, a differenza di quanto accaduto con il predecessore GTA V (lo trovate su Amazon), potrebbe proporre due personaggi giocabili e non più 3.

Oggi grazie a un nuovo report di LegacyKillaHD, insider molto vicino all'ambiente Rockstar Games, potremmo finalmente aver scoperto quali saranno le voci dei due protagonisti (via ComicBook).

Ma, come spesso accade con i titoli della software house, probabilmente le presunte star non vi saranno particolarmente familiari.

Secondo l'insider e content creator, la voce di Julia sarebbe quella di Manni L. Perez: l'attrice ha già esperienza con la serie, avendo doppiato qualche personaggio minore nelle missioni di GTA Online.

La modalità multiplayer rappresenta però l'unica vera esperienza dell'attrice nei videogiochi: sul piccolo schermo ha invece lavorato a diverse serie TV, come Jessica Jones, Law & Order, Blindspot e Click Next to Continue.

Per quanto riguarda Jason, contrariamente ad altri report emersi nelle precedenti ore, il ruolo dovrebbe essere stato assegnato a Dylan Rourke: in questo caso, GTA 6 sarebbe il suo esordio assoluto nel mondo dei videogiochi.

Rourke probabilmente sarà un volto ancora meno familiare ai fan di lunga data, ma segnaliamo alcune apparizioni in episodi di serie TV di successo come Modern Family e Grey's Anatomy.

Chiaramente non possiamo sapere con certezza se saranno davvero loro gli interpreti di Lucia e Jason, ma dobbiamo ammettere che sarebbe in linea con la tendenza di Rockstar nel pescare talenti non necessariamente sulla cresta dell'onda.

In attesa di eventuali conferme ufficiali, non possiamo fare altro che invitarvi come di consueto a prendere il tutto con le dovute precauzioni: vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori novità.

Nel frattempo, qualcuno ha deciso di ingannare l'attesa per il secondo trailer... creando una versione live-action del primo filmato.