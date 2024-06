Se giocate ai soulslike non siete più giocatori "hardcore", ora è ufficiale

Per anni si è detto che i soulslike fossero videogiochi non per tutti, e gli stessi fan si sono fregiati di un certo elitarismo nel riuscire a completare e apprezzare le opere di From Software, tra cui Elden Ring ovviamente.

Ma i tempi sono cambiati e grazie al grandissimo lavoro fatto da Miyazaki e soci, nel riuscire a comunicare e raccontare sempre meglio le proprie produzioni, adesso non è più corretto dire che i soulslike siano di nicchia.

I soulslike non sono più per giocatori hardcore, gli elitari, una nicchia di giocatori alfa in grado di sovrastare tutti gli altri: non può esserlo un videogioco come Elden Ring che, come riporta la stessa From Software, ha venduto oltre 25 milioni di copie.

«Abbiamo fatto molta strada insieme. Siamo sempre grati per la vostra passione e il vostro supporto.», dichiara From Software su X comunicando la notizia delle 25 milioni di copie vendute.

Per dare un'idea di quanto siano importanti questi numeri, considerate che sono superiori anche ad alcuni dei videogiochi più di successo, intesi come globalmente riconosciuti e dedicati a un pubblico decisamente più ampio, degli ultimi anni.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ha venduto poco più di 20 milioni di copie mentre Hogwarts Legacy, titolo a dir poco mainstream e dedicato per altro ad un grande pubblico di non-giocatori, ha venduto 22 milioni di copie.

Complimenti quindi a From Software nell'essere riuscita a rendere un genere, come quello dei soulslike, ormai del tutto popolare. Ora non resta che spiegarlo a quella parte più sfegata della community, quei gatekeeper che per anni si sono trincerati dietro l'elitarismo. Tempo al tempo.

Questi numeri aumenteranno ancora con l'uscita di Shadow of the Erdtree, l'attesa espansione (la trovate su Amazon) che darà una nuova attenzione ai giochi di From Software.

Sebbene la metà di questi non potrà accedere ai contenuti dell'espansione, stando ai numeri relativi al completamento degli step necessari per accedervi. Shadow of the Erdtree sarà un'espansione molto difficile ma, stando alle prime informazioni, ci saranno tante armi e oggetti da poter utilizzare.