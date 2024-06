Elden Ring Shadow of the Erdtree sarà difficilissimo, ma ci saranno tante nuove armi

Elden Ring è stato sicuramente un soulslike impegnativo, sebbene tra la scelta di varie build e un percorso di scoperta dell'Interregno lasciato nelle mani dei giocatori ci sia modo di affrontarlo in maniera più o meno morbida, ma Shadow of the Erdtree sarà senz'altro più difficile del gioco base.

Come riporta Gamingbolt, infatti, Hidetaka Miyazaki ha candidamente ammesso che ci saranno delle "sfide difficili" anche per i giocatori più esperti di Elden Ring.

Rispetto a quanto emerso finora, ci potrebbero essere molto più dei 10 boss inediti di cui si è parlato finora, e alcuni di questi saranno veramente imponenti e impegnativi:

«Proprio come in Elden Ring, non tutti i boss devono essere sconfitti, ma ci saranno comunque molte sfide difficili per i coraggiosi Senzaluce che desiderano mettersi alla prova.»

Questi boss, di cui Miyazaki aveva già parlato, potrebbero essere affrontati se non altro con un arsenale del tutto nuovo. In Shadow of the Erdtree ci saranno infatti circa 100 nuove armi, comprese otto nuove categorie, ciascuna con diverse varianti.

Vedremo cosa ha preparato From Software per i fan nell'attesa espasnione, che abbiamo provato di recente per alcune ore in un evento esclusivo.

Nella nostra anteprima vi abbiamo detto che Shadow of the Erdtree «è un’espansione di qualità altissima, con contenuti degni di un gioco completo e talmente tante novità, tra nuove armi e abilità utilizzabili, che potrebbero rivoluzionare completamente lo stile di gioco di molti giocatori.»

Elden Ring: Shadow of the Erdtree verrà lanciato il 21 giugno per Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PS4 e PC. Il fatto che si un'espansione massiccia l'abbiamo scoperto anche dal suo peso in GB, che è stato svelato di recente.

Se volete cogliere l'occasione per entrare per la prima volta nel mondo di Elden Ring, sappiate che From Software ha preparato il classico pacchetto comprensivo di gioco base più espansione, che trovate su Amazon al miglior prezzo.