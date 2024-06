Elden Ring Shadow of the Erdtree, oltre la metà dei fan non potrebbe accedere al DLC

L'uscita del DLC Shadow of the Erdtree è ormai sempre più vicina, ma se fate parte dei fan che hanno ignorato buona parte dei boss opzionali di Elden Ring, fareste meglio a raccogliere il vostro coraggio e affrontare almeno uno di questi.

FromSoftware ha infatti svelato che una condizione fondamentale per poter accedere all'espansione è aver sconfitto uno dei boss secondari dell'Interregno: si tratta di Mohg, che dovrebbe ricoprire un ruolo centrale nel DLC.

Ebbene, sembra che la maggior parte degli utenti che ha giocato Elden Ring ha scelto di ignorare questo boss: alcuni fan su X fanno infatti notare che le percentuali di completamente del relativo obiettivo sono davvero molto basse.

Su Steam soltanto una percentuale vicina al 38% ha battuto Mohg, mentre su PlayStation siamo vicini al 35%. Le percentuali su Xbox sono ancora più "tragiche" e si avvicinano invece al 23%.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo significa che oltre la metà dei giocatori al momento non ha i requisiti per scoprire fin da subito le novità che li attendono in Shadow of the Erdtree.

Di conseguenza, se vi interessa provare l'esperienza completa del soulslike (trovate il bundle con il DLC su Amazon), il nostro consiglio è quello di raccogliere il vostro coraggio e andare a sconfiggere Mohg il prima possibile, così da non farvi trovare impreparati e iniziare subito la vostra avventura in Shadow of the Erdtree.

Restando in tema di nemici da sconfiggere, FromSoftware ha già svelato che il DLC di Elden Ring vi offrirà ben 10 nuovi boss da battere, anche se ovviamente non saranno tutti obbligatori per completare la vostra avventura.

Un'esperienza che sarà prevedibilmente particolarmente impegnativa, ma avrete a disposizione addirittura 100 nuove armi per mettervi alla prova.

L'espansione sarà dunque decisamente titanica e quasi paragonabile a un nuovo gioco vero e proprio: se volete saperne di più, magari dopo aver battuto Mohg, vi lasciamo al nostro provato dedicato.