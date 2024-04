Sarà un "more of the same", ma Rise of the Ronin vende più di Nioh

A volte è difficile immaginare come andranno certi videogiochi come Rise of the Ronin, nati per essere chiaramente ispirati a qualcos'altro, e infatti Koei Tecmo ha svelato che l'ultimo videogioco nipponico ha già fatto meglio di Nioh.

Il titolo di Koei Tecmo è stato accolto con un'atmosfera leggermente tiepida da parte della critica, tra cui EDGE che non ha apprezzato moltissimo Rise of the Ronin, ma questo non gli ha impedito di prendersi il suo posto.

Come riporta PlayStation Lifestyle, nell'ultimo report dell'azienda nipponica è stato ufficializzato il successo di Rise of the Ronin dal punto di vista finanziario.

Non solo Rise of the Ronin sta superando la serie Nioh nonostante sia un'esclusiva per console, ma sta anche ricevendo «un'alta valutazione» da parte dei giocatori. Il gioco è considerato un «obiettivo prioritario» da Koei Tecmo e la società sembra ancora puntare a vendere cinque milioni di unità.

Il risultato è notevole perché il titolo è uscito da poco e solo una console, mentre la serie di Nioh ha avuto molto più tempo per vendere e, soprattutto, vari episodi sparsi su varie piattaforme.

Con questo risultato Koei Tecmo può pensare tranquillamente al futuro, visto che questa nuova IP è definitivamente un successo e potrà dare all'azienda una serie su cui investire e lavorare ulteriormente.

Insomma, con buona pace di chi è stato tiepido con Rise of the Ronin, il titolo è andato molto meglio del previsto. Con buona pace anche nostra, perché nella recensione avevamo detto che «l'arretratezza strutturale, tecnica e grafica, assieme all'inesperienza di Team Ninja nel creare un mondo credibile e irrinunciabile per il giocatore, hanno ridotto Rise of the Ronin a essere soltanto un buon gioco.»

Se a questo punto volete dare anche voi una possibilità a Rise of the Ronin, sappiate che potete trovarlo su Amazon in versione PS5 al miglior prezzo.