EDGE gelido con Rise of the Ronin, vola invece Dragon's Dogma 2

La nota rivista EDGE è arrivata con un nuovo numero e ad attirare l'attenzione sono, come sempre, le sue recensioni piuttosto tranchant, con valutazioni spesso molti dibattute.

In questo numero (il 397 per la storica rivista) è stato fatto spazio alle recensioni di molti giochi attesi, tra cui Rise of the Ronin e Dragon's Dogma 2, che hanno animato le uscite recenti.

Queste le valutazioni ottenute, espresse in decimi:

Dragon's Dogma 2 - 9

- 9 Rise of the Ronin - 6

- 6 Children of the Sun - 7

- 7 Harold Halibut - 5

- 5 Open Roads - 5

- 5 Bulwark: Falconeer Chronicles - 6

- 6 Pepper Grinder - 6

- 6 Shiren The Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island - 9

- 9 Alone in the Dark - 4

- 4 Mars After Midnight - 8

- 8 Princess Peach: Showtime! - 7

Ottimo il voto del gioco di ruolo di Capcom, mentre l'esclusiva PS5 di Koei Tecmo si accontenta di galleggiare sulla sufficienza. Preoccupa la non sufficienza di Harold Halibut, titolo in arrivo anche su Game Pass, mentre è interessante l'8 dato a Mars After Midnight, nuovo titolo di Lucas Pope arrivato su Playdate.