Saber non è nei guai, ma Star Wars KOTOR Remake non viene menzionato

Embracer Group ha di recente ufficializzato la vendita di Saber Interactive per una cifra impressionante con, all'interno, una serie di proprietà intellettuali e progetti in sviluppo compresi nella manovra.

Tra questi il più importante è senz'altro Star Wars KOTOR Remake, progetto a dir poco turbolento che è passato di mano a Saber Interactive negli anni e, sebbene sia rimasto in silenzio fin dal suo annuncio, non è stato ancora ufficialmente cancellato.

Advertisement

Con la vendita di Saber Interactive, ufficializzata ieri dalle parti in causa con tutti i dettagli del caso, è lecito immaginare che soprattutto il remake del leggendario videogioco di Star Wars (la cui serie trovate su Amazon) possa aver incontrato una fine definitiva.

Tuttavia non è così. O almeno speriamo che non sia così, visto che il COO Tim Willits di Saber Interactive ha detto che l'azienda sta ancora lavorando, ma non ha menzionato Star Wars KOTOR Remake.

In un post sui social media Willits ha voluto mettere in chiaro la situazione di Saber Interactive dopo la recente notizia:

«Ho ricevuto molte domande riguardanti lo stato di alcuni dei nostri progetti precedentemente annunciati ora che Saber si è separata da Embracer. Sono felice di confermare che stiamo ancora lavorando su una serie di titoli, tra cui Warhammer 40,000: Space Marine 2, John Carpenter's Toxic Commando e Jurassic Park: Survival. Siamo così entusiasti di questi titoli e non vediamo l'ora di condividerne presto altri con tutti.»

Come vedete, quello che è inevitabilmente il progetto più importante di tutti (senza nulla togliere agli altri) non è stato menzionato dal COO di Willits. Ovviamente non possiamo far altro che aspettare conferme sullo stato di Star Wars KOTOR Remake.

Di certo non è un bel periodo in generale per i videogiochi di Star Wars, perché anche il ritorno di un altro classico non è andato benissimo, per usare un eufemismo.