Il remaster del classico Star Wars sarà corretto

Il lancio difficile di Star Wars Battlefront Classic Collection è abbastanza evidente, purtroppo.

La serie (che su Amazon ha una mole di oggetti impressionante) non è infatti nuova al mondo dei videogiochi.

A poche ore dal lancio, infatti, Star Wars Battlefront Classic Collection si trova attualmente in una posizione "perlopiù negativa" su Steam.

Ora, come riportato anche da GameInformer, lo sviluppatore Aspyr Media ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere i problemi e aumentare la stabilità della rete.

Poco dopo il lancio del gioco, avvenuto il 14 marzo, i giocatori di tutte le piattaforme (ma soprattutto del PC) hanno riscontrato problemi di server che impedivano loro di partecipare alle partite, oltre ad altri problemi di connettività come disconnessioni, rubberbanding e altro ancora una volta che erano effettivamente in partita.

Il risultato è stato un'ondata di delusione da parte dei giocatori entusiasti di giocare a questi classici giochi multiplayer.

Ora, a distanza di un giorno, Aspyr ha riconosciuto i problemi e sta lavorando per risolverli.

«Vorremmo ringraziare la comunità di Battlefront per l'enorme supporto e i feedback ricevuti per il lancio di Star Wars: Battlefront Classic Collection», si legge in un aggiornamento dello studio.

«Al momento del lancio, abbiamo riscontrato errori critici con la nostra infrastruttura di rete. Il risultato è stato un ping incredibilmente alto, errori di matchmaking, crash e server non visualizzati nel browser».

E ancora: «Dal lancio abbiamo lavorato per risolvere questi problemi e aumentare la stabilità della rete, e continueremo a impegnarci finché la nostra infrastruttura di rete non sarà stabilizzata per evitare ulteriori interruzioni».

Aspyr incoraggia i giocatori a segnalare bug, errori o comportamenti inaspettati al team di supporto tramite questo modulo di richiesta.

