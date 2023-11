Rockstar si prepara al reveal di GTA 6 con novità importanti

Il reveal ufficiale di GTA 6 è ormai sempre più vicino: dopo diverse indiscrezioni al riguardo, Rockstar Games ha infatti confermato che scopriremo il primo trailer ufficiale all'inizio di dicembre, in occasione del 25esimo anniversario della compagnia.

Non sappiamo ancora quale sia effettivamente questa giornata, ma nelle ultime ore è apparso evidente come il team di sviluppo stia preparando il terreno per l'arrivo del sequel di GTA V (che trovate invece su Amazon), a partire dal proprio sito web ufficiale.

I fan storici ricorderanno infatti il Rockstar Games Social Club, la piattaforma web appositamente disegnata dal team di sviluppo per l'autenticazione e per tante feature legate al multiplayer, automaticamente integrata nel launcher per i giochi su PC.

Ebbene, come riportato da Twisted Voxel, nelle ultime ore è sparita ogni menzione del Social Club dal sito ufficiale: adesso si fa infatti riferimento semplicemente ai giochi di Rockstar Games, quando invece si specificavano i titoli presenti in questa piattaforma.

Sembra che possa essere introdotta nel prossimo futuro una nuova piattaforma: tutti i riferimenti al Social Club sono stati sostituiti con una generica "Rockstar Games Platform".

Considerando che il tempismo di questa mossa è decisamente curioso, il fortissimo sospetto è che Rockstar abbia deciso di fare un vero e proprio revamp delle sue piattaforme in previsione del lancio di GTA 6, che rappresenterà la nuova punta di diamante da supportare per tantissimi anni a venire.

Ed è inevitabile che moltissimi utenti di Grand Theft Auto V si sposteranno sul nuovo capitolo, rendendo dunque il suo possibile imminente debutto l'occasione perfetta per mostrare una nuova interfaccia e un supporto più dettagliato, anche a partire da un nome più immediato.

Il Social Club era nato nel lontano 2008 e sembra destinato a chiudere i battenti, o quantomeno a cambiare nome, dopo ben 15 anni di servizio: la vera e propria fine di un'era e l'inizio di una nuova.

Restiamo dunque in attesa di scoprire il primo trailer ufficiale di GTA 6 per capirne di più anche sul possibile futuro della piattaforma web: vi terremo informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Al momento i dettagli ufficiali sul nuovo capitolo videoludico non sono molto elevati, tuttavia gli attori di Michael e di Franklin continuano a stuzzicare i fan su un loro possibile ritorno.