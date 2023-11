GTA 6, una star di GTA 5 starebbe anticipando il suo ritorno

Fra poche settimane dovremmo finalmente poter scoprire il misterioso e tanto atteso GTA 6: dopo diverse indiscrezioni e mega leak, Rockstar Games è finalmente uscita allo scoperto confermandone l'esistenza.

Dal prossimo mese, in contemporanea con il 25esimo anniversario della compagnia, dovremmo poter scoprire il primo trailer ufficiale del sesto capitolo della saga: una presentazione che potrebbe dunque svelarci definitivamente ambientazione, protagonisti e altri dettagli della storia.

Advertisement

Ovviamente non possiamo sapere ancora con certezza quali saranno le novità del sesto episodio, ma sta emergendo la possibilità di un grande ritorno: si tratterebbe di Michael de Santa, uno dei protagonisti di GTA V (lo trovate su Amazon).

Ned Luke, la star che lo interpreta, aveva già lasciato intendere di essere al lavoro proprio sul sesto capitolo della saga, pochi giorni prima della conferma ufficiale di Rockstar Games.

Come segnalato da Screen Rant, l'attore sta continuando in queste ore a strizzare l'occhio ai suoi fan sul suo profilo X: in risposta ai fan che gli domandavano se Michael de Santa sarebbe tornato in GTA 6, Ned Luke ha risposto semplicemente così:

«È un mistero».

Ovviamente non si tratta né di una conferma né di una smentita — e già questa è considerabile una risposta, se si tiene conto degli indizi lanciati in precedenza.

Che Michael de Santa possa davvero ricoprire un ruolo, anche minore, nella storia di GTA 6? Con molta probabilità, potremo scoprirlo solo con il lancio completo del sesto capitolo.

Se avete apprezzato il personaggio interpretato da Ned Luke, potrebbe valere la pena di incrociare le dita: vi terremo prontamente informati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ma quando uscirà a tutti gli effetti Grand Theft Auto 6? Per il momento non è stata annunciata alcuna data ufficiale, ma Take-Two ha lasciato intendere che il suo debutto potrebbe arrivare entro marzo 2025.