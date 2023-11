GTA 6, un attore di GTA 5 potrebbe essersi lasciato sfuggire qualcosa

Fra una manciata di settimane potrem finalmente poter scoprire il misterioso e tanto atteso GTA 6.

Ora, sta emergendo la possibilità di un grande ritorno: si tratterebbe di Franklin, uno dei protagonisti di GTA V (lo trovate su Amazon).

Del resto, solo pochi giorni fa anche Ned Luke, la star che interpreta Michael De Santa, aveva già lasciato intendere di essere al lavoro proprio sul sesto capitolo della saga.

Ora, come riportato anche da GamingBible, anche il personaggio potrebbe fare il suo ritorno.

Franklin è stato visto per l'ultima volta in GTA V, ma i fan sono convinti che potrebbe tornare in GTA 6 in seguito a un post - ora cancellato - rilasciato dall'attore.

Poco prima che Rockstar Games annunciasse l'imminente trailer previsto a dicembre, Shawn Fonteno ha scritto: «Se ve lo dicessi, finirei nei guai».

Il tweet di Rockstar è apparso poco dopo, mentre quello di Fonteno è scomparso. Molto strano, in effetti.

A fronte di ciò, i fan pensano che Fonteno possa tornare nei panni di Franklin in GTA 6. Tuttavia, non è certamente una conferma, visto che l'attore potrebbe aver fatto riferimento a un nuovo progetto, cancellando il tweet per evitare di fraintenderlo con l'annuncio di Rockstar.

Tuttavia, i fan si sono insospettiti. «Fidatevi di me, gli NDA di Rockstar sono molto rigidi. Gli sono stati addosso di sicuro», ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: «Creano inutili agitazioni per mantenere il gioco in agenda».

Vi terremo ovviamente informati non appena ne sapremo di più al riguardo.

Ma quando uscirà a tutti gli effetti Grand Theft Auto 6? Per il momento non è stata annunciata alcuna data ufficiale, ma Take-Two ha lasciato intendere che il suo debutto potrebbe arrivare entro marzo 2025.

Ma non solo: l'ultima indiscrezione emersa riguarda la canzone che potrebbe essere inclusa nel primo e attesissimo trailer di GTA 6.