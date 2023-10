RoboCop non sembra male, ma una versione sarebbe stata cancellata

In RoboCop: Rogue City diventerete l'iconico poliziotto cyborg, in parte uomo, in parte macchina, in parte poliziotto, sebbene a quanto pare una versione del gioco sarebbe stata cancellata.

Il titolo dedicato all'eroe anni '80 (trovate la collezione completa dei suoi film ) non ha quasi mai avuto particolare fortuna nel mondo dei videogiochi, ma le cose potrebbero cambiare.

Il rinvio del gioco ha fatto sì che gli sviluppatori potessero prendersi un po' più di tempo per migliorarne la qualità generale.

Ora, dopo che NACON e Teyon hanno da poco rilasciato una demo per PC di RoboCop: Rogue City, sembra invece che la versione Nintendo Switch non vedrà di fatto mai la luce.

Come riportato anche da NintendoLife, infatti, sembra che il gioco in uscita il 2 novembre 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC non uscirà per la piattaforma ibrida.

La versione Switch dello sparatutto sarebbe stata silenziosamente cancellata, notizia giunta grazie a una "soffiata" di Lord Conrad's Brewery su Facebook.

Da quello che si legge, quindi, Robocop: Rogue City per Nintendo Switch non è più in lavorazione. Attendiamo ora una conferma ufficiale da parte del publisher.

Nei suoi panni "robotici", i giocatori cercheranno di portare la giustizia nelle strade pericolose e piene zeppe di criminalità della vecchia Detroit.

Il titolo promette di presentare anche tanti luoghi iconici del primo film. Per esempio, saremo in grado di visitare la stazione di polizia della OCP.

Nacon e Teyon affermano inoltre che i giocatori saranno in grado di risolvere veri e propri casi, come fossimo dei veri poliziotti.

Inizialmente annunciato per giugno 2023, il trailer al Nacon Connect aveva mostrato le qualità di un gioco pensato in primis per i fan del celebre poliziotto cyborg.