RoboCop vi fa provare gratis il suo nuovo videogioco

Il titolo dedicato a RoboCop è stato rinviato solo poche settimane fa, ma a quanto pare ora è possibile provarlo gratis.

L'eroe di un'intera saga cinematografica (trovate la collezione completa ) non ha mai avuto particolare fortuna nel mondo dei videogiochi, sperando che la situazione ora cambi.

Il rinvio del gioco è stato forse un buon segnale circa il fatto che gli sviluppatori volevano prendersi un po' più di tempo per migliorarne i vari aspetti.

Come riportato anche su DSO Gaming, NACON e Teyon hanno rilasciato una demo per PC di RoboCop: Rogue City su Steam.

Per i prossimi 13 giorni, i giocatori PC potranno scaricare questa demo, testare i loro sistemi PC e provare la prima parte di questo nuovo gioco dedicato a RoboCop.

In RoboCop: Rogue City, diventerete l'iconico poliziotto cyborg, in parte uomo, in parte macchina, in parte poliziotto.

Nei suoi panni, i giocatori cercheranno di portare la giustizia nelle strade pericolose e piene di criminalità della vecchia Detroit.

RoboCop: Rogue City promette di presentare anche luoghi iconici del primo film. Per esempio, si visiterà la stazione di polizia della OCP.

Nacon e Teyon affermano inoltre che i giocatori saranno in grado di risolvere i casi, come fossimo dei veri poliziotti. Insomma, da quello che è possibile capire il nuovo gioco dedicato al personaggio racconterà una storia originale ambientata nell'universo della saga cult, proponendo tanta azione e anche delle possibilità di scelta nelle mani dei videogiocatori.

Potete scaricare la demo da Steam a questo indirizzo, in forma gratuita.

Inizialmente annunciato per giugno 2023, il trailer al Nacon Connect che ha mostrato il gameplay più da vicino ha svelato che è stato necessario procedere a un rinvio di qualche mese, ossia settembre: adesso, però, RoboCop: Rogue City è infatti atteso per il 2 novembre prossimo, quindi non manca molto.