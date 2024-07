Rise of the Ronin diventa gratis, per un periodo limitato

PlayStation non ha avuto giochi di grandissimo spessore quest'anno, ma Rise of the Ronin è stato senz'altro uno dei progetti più interessanti finora e, se siete curiosi di provarlo, ora potete farlo gratis.

Sony e Team Ninja hanno caricato oggi una demo di Rise of the Ronin che gli utenti PS5 possono provare gratuitamente, consentendo ai potenziali acquirenti di provare l'esclusiva un po' dimenticata prima di acquistarla.

È ora disponibile su PlayStation Store e vi dà accesso al primo capitolo del gioco. Come accade in questi casi, i progressi ottenuti in questa demo si trasferiranno poi al gioco completo, nel caso l'opera vi convinca a pieno.

Finora Rise of the Ronin è stato un successo generale perché, pur essendo effettivamente un more of the same in tanti aspetti, alla fine è riuscito a vendere di più anche dei videogiochi a cui si è ispirato.

Nella nostra recensione del gioco vi avevamo detto che «l'arretratezza strutturale, tecnica e grafica, assieme all'inesperienza di Team Ninja nel creare un mondo credibile e irrinunciabile per il giocatore, hanno ridotto Rise of the Ronin a essere soltanto un buon gioco, caduto in errori tipici».

D'altronde, anche EDGE non è stata esattamente clemente con il gioco, dandogli un voto non esaltante alla fine dell'analisi, ma nonostante tutto l'open world è stato apprezzato dalla community che lo ha promosso con un consenso generale.

E se siete stati convinti dalla demo, potete acquistare Rise of the Ronin in versione PlayStation 5 o PlayStation 4 su Amazon al miglior prezzo.

In ogni caso Team Ninja pensa al futuro, dopo Rise of the Ronin. Fumihiko Yasuda e il produttore Yosuke Hayashi hanno parlato dello sviluppo e degli insegnamenti tratti dall'esperienza di Ronin.

Secondo Yasuda, Rise of the Ronin - il primo gioco open-world del Team Ninja - è stato creato per offrire un cambiamento rispetto alla produzione abituale dello studio.