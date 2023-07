Jak & Daxter, i fan implorano Naughty Dog di riportare in vita la serie

Quella di Jak & Daxter è una delle saghe Naughty Dog più amate, nonostante sia stata parcheggiata ormai da diversi anni.

La coppia è infatti assente dalle scene ormai da svariate generazioni, sebbene gli appassionati ricordano con nostalgia il primo Jak and Daxter The Precursor Legacy (che trovate su Amazon nella trilogia dedicata).

E se mesi fa è stato annunciato che Jak & Daxter torneranno al cinema, grazie al regista di Uncharted, a livello di nuovi videogiochi è calma piatta.

Ora, tra un omaggio e l'altro, i fan stanno letteralmente implorando Naughty Dog di far tornare in vita la serie.

Come riportato anche da GamingBible, l'utente Reddit "TheUndeadGunslinger", e i fan come lui, vogliono che le cose cambino, dopo aver pubblicato un thread in cui si legge: «Vorrei che Naughty Dog riconoscesse almeno Jak & Daxter. È quasi come se se ne vergognassero».

In molti hanno espresso il loro interesse per il ritorno del dip, sia che si tratti di un sequel di Jak & Daxter, che di un eventuale riavvio.

«Jak and Daxter è stato il primo gioco open world senza schermate di caricamento. È uno dei videogiochi più importanti della storia. Per me la serie è la seconda migliore dopo Zelda», scrive un fan.

Nonostante non siano previsti nuovi progetti per la serie, la speranza dei giocatori è quindi ancora decisamente vivida. Chissà che un giorno gli sviluppatori di The Last of Us non esaudiscano il loro desiderio.

Parlando di altri ritorni eccellenti, avete letto che Gex e Tombi sono pronti a fare il loro debutto nella next-gen?

Vero anche che i Naughty Dog hanno anche deciso di festeggiare i primi 20 anni di Jak e Daxter, cosa questa che dimostra che nessuno li ha davvero dimenticati.

Sulle pagine di SpazioGames trovate anche la recensione di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri, disponibile da alcuni mesi su PS5 e prossimamente anche su PC.