Resistance 4 era nei piani di Insomniac, ma Sony ha detto no

Negli ultimi anni, Insomniac Games si è affermata come uno degli studi più importanti per PlayStation. Tuttavia, un’intervista recente ha rivelato un retroscena interessante: lo studio aveva proposto a Sony un quarto capitolo della serie Resistance, ma il progetto è stato respinto.

La rivelazione arriva da Ted Price, ex CEO di Insomniac, durante il podcast Kinda Funny Gamescast (via Tech4Gamers).

Price ha spiegato che il team era molto affezionato alla serie e aveva elaborato un concept promettente per Resistance 4, convinto che ci fosse ancora spazio per espandere la storia.

Sony, però, ha deciso di non procedere, preferendo concentrarsi su IP di maggiore richiamo commerciale.

«Abbiamo proposto Resistance 4, ed era un’idea meravigliosa. Ma per tempistiche e opportunità di mercato, non è andata avanti», ha dichiarato Price.

La serie Resistance, nata su PlayStation 3 (e che trovate tra le altre cose ancora su Amazon a prezzo davvero ridicolo), ha sempre avuto una fanbase piccola ma sicuramente appassionata.

Anche a distanza di oltre un decennio dall’uscita di Resistance 3, molti giocatori sperano ancora in un ritorno del franchise.

Soprattutto ora che Sony sembra intenzionata a riportare in vita alcune delle sue IP storiche, come ventilato ormai alcune settimane fa da Hermen Hulst, co-CEO di PlayStation Studios.

Insomma, se da un lato è comprensibile la scelta di Sony di puntare su franchise più sicuri a livello commerciale, dall’altro è un peccato vedere un titolo brillante come Resistance finire dritto nel dimenticatoio.

Il mercato si è evoluto, ma con il giusto approccio, un Resistance 4 avrebbe potuto offrire un’alternativa interessante ai soliti Call of Duty e Battlefield (il cui nuovo capitolo è all'orizzonte, tra le altre cose).

Magari, ora che Sony è a caccia di esclusive forti per la sua lineup first-party, potrebbe ripensarci. Anche perché, diciamocelo, non si può vivere di soli live-service, no?