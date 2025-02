Il nuovo Battlefield ha già una finestra di lancio ufficiale

Electronic Arts si sta già preparando al debutto del suo nuovo capitolo di Battlefield, in sviluppo già da diversi anni e che mira a far tornare al successo la sua storica saga sparatutto in prima persona.

L'episodio futuristico Battlefield 2042 ha avuto infatti un lancio molto difficile e, nonostante diversi aggiornamenti lo abbiano migliorato, è evidente che il publisher si aspettava risultati molto più soddisfacenti (lo trovate su Amazon, se volete dargli fiducia).

Ma EA e DICE hanno lavorato duramente al prossimo episodio, che sembra già quasi pronto per l'uscita: una piccola dimostrazione era già arrivata nelle scorse ore, quando gli sviluppatori hanno annunciato una nuova iniziativa di playtesting.

Come riportato da VGC, nel corso dell'ultima financial call dedicata ai risultati dell'ultimo trimestre il publisher ha anche svelato ufficialmente la finestra di lancio del nuovo Battlefield, confermando che l'uscita è prevista nel corso dell'anno fiscale 2026.

In altre parole, il lancio sarà compreso in una finestra temporale che inizierà da aprile 2025 e si concluderà a marzo 2026: entro aprile del prossimo anno, salvo rinvii dell'ultima ora, potremo dunque scoprire il nuovo sparatutto in prima persona.

Al momento abbiamo potuto vedere soltanto pochissimi secondi di catturato nel video trailer che annunciava l'iniziativa Battlefield Labs, ma sappiamo che sarà un progetto estremamente ambizioso con DICE, Criterion e Motive uniti nella cura dei diversi particolari e modalità di gioco.

Ma ci sarà anche un quarto team, Ripple Effect, che è già al lavoro su un'esperienza Battlefield inedita ancora da rivelare al grande pubblico.

È plausibile dunque immaginarsi che il publisher tenterà di rilasciare questo nuovo capitolo già nel corso di quest'anno, ma se dovesse essere necessario più tempo non si dovrebbe andare oltre il prossimo marzo.

Vi terremo come sempre aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno svelate ulteriori informazioni: per il momento, vi ricordiamo che con questo nuovo Battlefield dovrebbe arrivare un nuovo "universo" videoludico.