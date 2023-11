Resident Evil 9 ha il budget più alto per un gioco della serie, fino ad oggi

Il non ancora annunciato Resident Evil 9 dovrebbe essere uno dei giochi più costosi di sempre per Capcom, stando a quanto rivelato.

Dopo Village, ottavo capitolo della serie (lo trovate su Amazon), il nono episodio sarebbe infatti in arrivo già a partire dal 2025.

Secondo quanto segnalato dall'insider DuskGolem, sempre particolarmente affidabile per i leak dal mondo sei survival horror, i fan della serie avranno di che gioire.

Ora, dopo che sempre il noto leaker ha rilasciato altre informazioni relative a Biohazard 9, rivelando che potrebbe non essere il sequel che alcuni si aspettano, è il turno di altre novità.

Sempre parlando sul server Discord di The Snitch (via GamingBolt), DuskGolem ha affermato che Resident Evil 9 - o qualunque sia il nome ufficiale del prossimo capitolo - ha il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie fino ad oggi, oltre al fatto che sarà il titolo più consistente della saga.

Dusk ha anche ribadito alcuni dettagli già condivisi in precedenza, come il fatto che il gioco è attualmente in uscita nel 2025 e che un lancio nel 2024 è improbabile.

Questo, ovviamente, a meno che lo sviluppo non proceda più velocemente di quanto previsto internamente (come è successo con il già citato remake di Resident Evil 4, secondo l'insider).

Sempre Dusk aveva già anticipato che lo sviluppo del nono capitolo sarebbe iniziato già a partire dal 2018, il che renderebbe Resident Evil 9 uno degli episodi con i tempi di produzione più lunghi di sempre.

Ma non solo: da quello che sappiamo Capcom ha già confermato che il nono capitolo non dovrebbe proseguire la storia della famiglia Winters, dato che l'ultimo DLC di Village ha già chiuso la saga di Ethan.

Ma non è tutto: un dettaglio trapelato alcune settimane potrebbe aver confermato anche il ritorno di Chris Redfield come protagonista, come del resto era già stato anticipato da un'indiscrezione.