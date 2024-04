I Resident Evil in offerta a partire da 1,49 euro

Capcom ha rivelato un'importante svendita dedicata alla saga di Resident Evil che permette ai fan dell'horror di risparmiare fino al 75% su diversi giochi della serie.

La saga horror (i cui capitoli li trovate in versione fisica su Amazon) è del resto ancora molto amata.

In attesa del prossimo e non ancora annunciato Resident Evil 9 - che pare avrà il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie Capcom - è tempo di riscoprire i vecchi capitoli.

Ora, come riportato anche da ComicBook, numerosi capitoli della serie sono offerti a prezzo davvero basso.

Sfortunatamente, se giocare su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S o Series X, nessuna delle offerte è rilevante, poiché tutte passano per Steam, rendendole esclusive per i fan su PC.

Nota: l'ultima uscita della serie, Resident Evil 4 Remake, non è incluso nelle offerte del 75%, ma è comunque scontato del 25%.

Resident Evil 4 Remake - 29,99 euro - 25% di sconto

Resident Evil Villag - 15,99 euro - 60% di sconto

Resident Evil 3 Remake - 9,99 euro - 75% di sconto

Resident Evil 2 Remake - 9,99 euro - 75% di sconto

Resident Evil 7 - 7,99 euro - 60% di sconto

Resident Evil 0 - 4,99 euro - 75% di sconto

Resident Evil Revelations 2 - 1,49 euro - 75% di sconto

Resident Evil - 4,99 euro - 75% di sconto

Resident Evil 4 (2005) - 4,99 euro - 75% di sconto

Resident Evil Revelations - 4,99 euro - 75% di sconto

Resident Evil 6 - 4,99 euro - 75% di sconto

Resident Evil 5 - 4,99 euro - 75% di sconto

Tutte le offerte che trovate cliccando qui sono disponibili dal 19 aprile. Fate in fretta, visto che ogni offerta a breve scadrà e non si sa quando sarà nuovamente disponibile a questo prezzo su Steam.

Restando in tema, pare che Capcom rilascerà copie fisiche native dei remake di Resident Evil 2 e 3 e di Resident Evil 7: Biohazard su console PS5.