Resident Evil Code: Veronica Remake e non solo, negli ultimi rumor

C'è grande curiosità sul futuro di Resident Evil, tanto che ora è il "solito" Dusk Golem a darci altre notizie presunte.

La serie horror (i cui capitoli li trovate su Amazon) a quanto pare continuerà con nuovi capitoli e remake.

Di recente l'insider DanielRPK ha infatti reso noto che Capcom avrebbe intenzione di dare nuova vita all'originale Resident Evil.

Gioco che, a quanto pare, è un falso bello e buono, come rivelato pochi giorni dopo da Dusk Golem.

Sempre Dusk, via social, ha ora fatto chiarezza sui progetti legati a Resident Evil, smentendone alcuni e confermandone altri, tra cui l'atteso remake di Code: Veronica.

«Per prima cosa, vorrei cancellare le aspettative sull'annuncio di Resident Evil 9 per quest'estate. I mormorii iniziali che ho sentito ora credo che siano giusti, e l'annuncio del gioco è più lontano», ha spiegato Dusk.

E ancora: «Le voci su RE:1 Remake sono una stro**ata, per quanto ne so RE:1 non è in nessuna forma di sviluppo al momento. Anche il remake di Resident Evil 5 non è in lavorazione».

Poi, però la "buona" notizia: «Un remake di Resident Evil Zero e Code Veronica è in fase di sviluppo. Ho parlato con molti altri dietro le quinte di questo progetto, è qualcosa che ho sentito più di un anno fa».

Resta ora da vedere se questi progetti faranno parte di uno dei cinque giochi di Resident Evil attualmente in sviluppo da Capcom.

Vero anche che del prossimo Resident Evil 9, non ancora annunciato ufficialmente, sappiamo però che voci parlando del ritorno di Leon S. Kennedy come protagonista: leggi tutti i dettagli nella nostra notizia.

