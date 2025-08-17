Se la magia è una delle cose che ami di più nei videogiochi, questo è il momento di tenere d’occhio Magicraft, il roguelike di Wave Games che punta tutto su incantesimi, combinazioni e build creative.

Palesemente ispirato a The Legend of Zelda e Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon), l’idea del gioco è semplice da spiegare ma profonda da padroneggiare: entra in un dungeon, sperimenta con i poteri, affronta i boss, muori, impari e riparti più forte.

E la parte migliore è che puoi già provarlo grazie a una demo gratuita, mentre la versione completa è proposta a 15,79 euro.



Il cuore del gioco è un sistema magico davvero smisurato: ci sono centinaia di incantesimi e oltre 100 combinazioni possibili che non si limitano a cambiare l’effetto visivo, ma alterano in modo sostanziale l’output dei tuoi attacchi e la gestione del campo di battaglia.

Un raggio che si trasforma in vortice, una barriera che deflagra al termine, una scia elementale che potenzia un dardo: la sinergia è il fulcro dell’azione e premia chi sperimenta.



A spingere ancora di più la personalizzazione ci pensano 100+ bastoni con attributi unici, 80 reliquie potenti e nove set di personaggi iniziali che definiscono da subito lo stile di gioco.

Lo scheletro è quello classico del roguelike: progressione a stanze, potenziamenti progressivi, scontri serrati e una curva di apprendimento “onesta ma dura”.

Sul piano estetico, l’art direction 2D potrebbe non piacere a tutti, ma si distingue per leggibilità, pulizia delle animazioni e feedback audio/visivi che rendono chiaro cosa sta accadendo sullo schermo.

L’ispirazione ai classici The Legend of Zelda in 2D si percepisce nel ritmo dell’esplorazione, mentre la fantasia “bacchetta alla mano” richiama da vicino l’immediatezza di Hogwarts Legacy.



In definitiva, Magicraft è una proposta sorprendentemente ricca per chi ama il tinkering sulle build e la sperimentazione sistemica.

Se cerchi un’esperienza che ti faccia dire “ancora una run”, la demo gratuita è il modo migliore per capire se le sue combinazioni di magie fanno per te.