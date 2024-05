Resident Evil 9 potrebbe vedere il ritorno di Leon

Potrebbero esserci novità in vista interessanti per Resident Evil 9: sembrerebbe infatti che Capcom potrebbe scegliere Leon S. Kennedy come personaggio principale del nuovo capitolo.

Nelle scorse giornate erano emerse notizie incoraggianti per il successore di Village (trovate la Gold Edition su Amazon).

L'insider Dusk Golem, molto affidabile per le notizie a tema, aveva avvisato i fan di un possibile rinvio interno di Resident Evil 9 è stato smentito e che un annuncio sarebbe imminente.

Ora, come riportato anche da Wccftech, DanielRPK, che in passato si è dimostrato piuttosto affidabile, ha rivelato sul suo Patreon che Leon S. Kennedy sarà il protagonista dell'introduzione del gioco.

Pare inoltre che il personaggio avrà 48 anni, poiché il gioco sarà ambientato nell'estate del 2025.

Non è chiaro quindi se Leon sarà il personaggio principale del gioco, oppure solo uno tra quelli disponibili.

Questo specie per il fatto che, stando a un dettaglio trapelato settimane fa potrebbe aver confermato anche il ritorno di Chris Redfield come protagonista: qui trovate tutti i dettagli del caso.

Ricordiamo che Leon è apparso per la prima volta in Resident Evil 2, per poi tornare anche nell'acclamato Resident Evil 4 (entrambi i giochi hanno ricevuto remake dedicati, molto apprezzati da parte di critica e pubblico).

Anche Resident Evil 6 vedeva la presenza di Leon, sebbene il gioco in questione sia ricordato piuttosto negativamente dai fan, a differenza delle altre due iterazioni sopra citate.

Ma non solo: nei mesi scorsi, Dusk Golem aveva anche anticipato che Resident Evil 9 dovrebbe sfruttare ancora una volta il RE Engine, basandosi sulla nuova tecnologia open world implementata su Dragon's Dogma 2.

Infine, oltre a Resident Evil 9, sembra che Capcom abbia in lavorazione anche un altro capitolo: si parla infatti di un vero e proprio remake del primo Resident Evil.