Resident Evil 1 Remake sarebbe in lavorazione

Capcom annuncerà il nono capitolo della sua serie horror, ossia Resident Evil 9, sebbene a quanto pare sarebbe in arrivo anche il remake del primo capitolo.

La saga (i cui numerosi capitoli trovate su Amazon) a quanto pare avrà vita ancora molto lunga.

Sappiamo che DuskGolem ha affermato che Resident Evil 9 avrà il budget più alto mai raggiunto da un capitolo della serie fino ad oggi.

Così come pare proprio che Resident Evil 9 si baserà sulla nuova tecnologia open world del RE Engine, che Capcom ha utilizzato per il recente Dragon's Dogma 2.

Come riportato da Tech4Gamer, infatti, un noto leaker sostiene che lo studio intende riservare lo stesso trattamento dei remake visto con altri capitoli anche allo storico Resident Evil 1.

Sappiamo che Resident Evil 1 ha già ricevuto un remake in passato e una versione rimasterizzata di questo rifacimento può essere giocata sulle console moderne.

La fuga di notizie proviene da DanielRPK, un insider noto per le informazioni su film e serie TV Marvel. Secondo il suo ultimo post su Patreon, Capcom ha intenzione di rifare l'originale Resident Evil.

DanielRPK afferma inoltre che il progetto prevede di essere lanciato nel 2026, visto anche che l'anno segna il trentesimo anniversario di Resident Evil.

Se queste notizie sono vere, è probabile che Resident Evil 5 Remake passi in secondo piano.

Come già detto, il primo capitolo ha già ricevuto un remake da Capcom. Tuttavia, questo ennesimo rifacimento sarebbe molto più vicino agli episodi moderni, lasciando da parte anolazioni fisse della telecamera e meccaniche più datate rispetto a quelle che ci si aspetterebbe da una versione current-gen.

Chissà se il titolo fa parte di uno dei cinque giochi di Resident Evil attualmente in sviluppo presso Capcom.

Ma non solo: un dettaglio trapelato settimane fa potrebbe aver confermato anche il ritorno di Chris Redfield come protagonista, come anticipato da un'indiscrezione.