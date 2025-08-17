GTA 5 Enhanced Edition continua a essere terreno fertile per i modder, e questa volta è il turno di JohnDiscord, autore di una nuova mod che rivoluziona il sistema fisico del gioco. L’obiettivo è ambizioso: rendere le fisiche Euphoria paragonabili a quelle viste in GTA IV, Max Payne 3 e Red Dead Redemption 2.



Il pacchetto, chiamato E.R.O Enhanced | Natural Vision Enhanced, e che trovate qui, introduce nuovamente una feature molto amata dai fan di GTA IV: la possibilità di spingere le auto.

Inoltre, quando un pedone viene investito non cadrà immediatamente a terra, ma potrà aggrapparsi alle portiere o ai paraurti, venendo trascinato lungo la strada, proprio come accadeva nel capitolo del 2008.



Non è tutto: le reazioni degli NPC agli spari sono ora più realistiche. Un colpo a una gamba li costringerà a cercare equilibrio, rischiando poi di crollare, mentre un colpo all’addome li farà contorcere dal dolore.

Alcuni, se armati, tenteranno persino un ultimo disperato “last stand” prima di soccombere. Anche i combattimenti corpo a corpo sono stati arricchiti, con animazioni in cui i personaggi si tengono la parte colpita, mentre le esplosioni li porteranno a coprirsi istintivamente la testa.



Il risultato è un’esperienza più immersiva e credibile: gli impatti con le auto sono meno meccanici, i pedoni reagiscono con maggiore naturalezza e persino il semplice atto di spingerli è più realistico, grazie a un miglior bilanciamento.



Questa non è la prima mod dedicata al sistema fisico di GTA 5 Enhanced Edition, ma a oggi sembra la più avanzata. Già nel 2024 era arrivato Next-Gen Euphoria, che però mancava di funzioni iconiche come il “car pushing”.



Per chi volesse arricchire ulteriormente il titolo Rockstar (che trovate su Amazon), non mancano altre mod interessanti: NaturalVision Enhanced, probabilmente il miglior restyling grafico; RealityV e ChromatiX Enhanced come valide alternative; Drive V per una fisica dei veicoli più realistica, con quaranta nuove auto grazie all’addon pack; e persino un mod per abilitare il DLSS 4 Multi-Frame Gen, seppur bloccato dietro un Patreon.



Insomma, se siete tra i fan che hanno sempre rimpianto il realismo fisico di GTA IV, questa mod potrebbe rappresentare il modo migliore per riportarlo in vita all’interno di GTA 5.