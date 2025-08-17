Il mondo dei videogiochi è spesso sinonimo di divertimento, ma non sempre la parola “gioco” coincide con leggerezza e spensieratezza. Alcuni titoli vengono ricordati più per la loro capacità di commuovere e di lasciare il giocatore con un peso sul cuore.

È il caso degli RPG più tristi di sempre, quei giochi che, indipendentemente dalla qualità del gameplay, finiscono per far scendere più di una lacrima.



Una nuova indagine condotta da Dengeki Faminico Gamer ha raccolto oltre 4.700 voti da parte dei giocatori giapponesi, chiedendo loro quale fosse l’RPG più triste di tutti i tempi, quello capace di far piangere senza sosta.

Il risultato è stata una lista di 40 titoli che, secondo la community, incarnano meglio di altri la malinconia e il dolore che il medium videoludico sa trasmettere.



In cima alla classifica non poteva che esserci Final Fantasy X, eletto come il più triste RPG mai realizzato. Non è la prima volta che il titolo di Square Enix ottiene un riconoscimento simile: anche i giocatori americani lo avevano già indicato tra i videogiochi più commoventi in assoluto.

La storia di Tidus e Yuna, tra amori impossibili, destini segnati e sacrifici inevitabili, resta un capolavoro narrativo capace ancora oggi di toccare nel profondo (e che ha da poco compiuto 24 anni).



Il sondaggio, però, non si ferma qui. Subito dopo troviamo Crisis Core -Final Fantasy VII-, Persona 3, Okami, Mother 3, Tales of the Abyss, Dragon Quest XI, Final Fantasy IX, Suikoden II e Final Fantasy XV.

Già nella Top 10 si nota un dominio della serie Final Fantasy, con quattro presenze. In totale, ben nove capitoli della saga appaiono nella lista dei 40 giochi più tristi, a dimostrazione di quanto la saga sia sempre riuscita a intrecciare dramma e pathos.



Non mancano, inoltre, titoli come Nier: Automata, Dragon Quest V e diversi episodi di Kingdom Hearts (che trovate su Amazon), altre pietre miliari per chi cerca esperienze emotivamente devastanti. Per chi ha alle spalle una lunga esperienza con gli RPG, non sorprende vedere questi nomi, mentre chi non li ha mai provati farebbe meglio a starne lontano se non vuole ritrovarsi con gli occhi lucidi.