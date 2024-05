Un Resident Evil dimenticato arriva su PC, grazie ai fan

Resident Evil Outbreak: File #2 è un vecchio survival horror appartenente alla serie Capcom, uscito esclusivamente per PlayStation 2 nel 2004.

La serie (i cui vari capitoli li trovate su Amazon) ha infatti ricevuto vari spin-off nel corso degli anni.

Essendo la saga mai passata di moda - visto che si parla di altri remake in arrivo - non sorprende che anche questi spin-off tornino ogni tanto sulla cresta dell'onda.

Resident Evil Outbreak: File #2 non è infatti mai arrivato su PC, anche se ora - a distanza di quasi due decenni - qualcuno ha pensato di riempire quel vuoto (via DSO Gaming).

Il bravo "Fothsid" sta lavorando a una versione per PC del gioco attraverso un reverse-engineering e ha da poco condiviso un video di gameplay che mostra il gioco a 60fps.

X.com

Come già detto, non si tratta di una versione emulata di Resident Evil Outbreak: File #2, bensì di una versione modifica per funzionare in modo nativo su PC. E a quanto pare non è per niente male.

Da quello che sappiamo, però, al momento in cii scriviamo Fothsid non ha intenzione di rilasciare questo progetto al pubblico (magari cambierà idea col tempo, chissà).

Resident Evil Outbreak: File #2 era comunque un gioco molto diverso rispetto ai capitoli classici, essendo incentrato sulla cooperazione tra giocatori, oltre all'utilizzo di angoli di ripresa "su rotaia”.

Al momento dell'uscita, il gioco fu criticato per il respawn asfissiante dei nemici e per la mediocre intelligenza artificiale dei compagni. Ad ogni modo, si trattava pur sempre di un esperimento a suo modo interessante.

Per quanto riguarda i giochi che verranno, invece, DuskGolem ha smentito le presunte conferme su Resident Evil 1 Remake, sottolineando di non credere affatto a queste voci.

Senza dimenticare anche il prossimo Resident Evil 9, il quale non è stato ancora annunciato, sebbene alcuni rumor indicano il ritorno di Leon S. Kennedy come protagonista: leggi tutti i dettagli nella nostra notizia.