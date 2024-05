Resident Evil 1 Remake è davvero in lavorazione? «Qualcuno sta mentendo»

Da qualche giorno stanno rimbalzando sulla rete alcune voci di corridoio molto interessanti sul futuro di Resident Evil, secondo le quali Capcom starebbe programmando un remake del primo capitolo in vista del trentesimo anniversario della saga.

Un remake che, sempre secondo queste voci, dovrebbe unire tradizione e innovazione, con un ritmo più lento ma che allo stesso tempo vedrebbe un gameplay più moderno: un'operazione dunque più legata al passato rispetto a quanto fatto con i recenti remake, come Resident Evil 4 (che trovate su Amazon).

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare in rete anche un'immagine con delle presunte dichiarazioni dell'insider DuskGolem in un server Discord, che sembrava aver effettivamente confermato la veridicità di queste informazioni.

Tuttavia, pare che si trattasse di un falso: l'insider è uscito alle scoperto in queste ore per sottolineare che non solo lui non ha mai dichiarato tutto ciò, ma di non credere minimamente all'esistenza di questo remake:

«Per la cronaca, io non ho mai detto in alcun modo che sta arrivando un remake di Resident Evil 1 per il 30esimo anniversario. Diverse persone online hanno provato ad attribuirmi queste dichiarazioni, ma io non ho mai detto nulla del genere. E in gran parte non l'ho fatto perché credo che questo rumor sia una str****ta».

Dusk Golem, che si è spesso contraddistinto per le sue anticipazioni corrette sulla saga di Resident Evil, sottolinea che lui non ha intenzione di parlare di cose di cui non ha mai sentito nominare e che, per quanto ne sappia, non ci sarebbe nessun Resident Evil 1 Remake in lavorazione.

Si è limitato a concludere il suo pensiero con una semplice ma eloquente affermazione: «Qualcuno sta mentendo».

Come sempre sarà solo il tempo a svelarci la verità, anche se le speranze per un remake del primo capitolo non sembrano essere affatto così elevate come nelle scorse ore.

Chiaramente continueremo a seguire comunque tutti gli sviluppi e, trattandosi di rumor, vi invitiamo come sempre a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Restando in tema di novità, Dusk Golem ha anticipato nelle scorse giornate che il nuovo capitolo che dovrebbe essere annunciato sarà invece Resident Evil 9, che potrebbe essere svelato a breve.