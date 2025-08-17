Il settore vive ormai da anni sotto il segno di remake e remaster, con vecchi giochi riportati in vita grazie a una mano di vernice moderna. Eppure la nostalgia resta una forza irresistibile: appena raggiunti i vent’anni, già iniziamo a ricordare con malinconia i tempi in cui tutto sembrava migliore.

Non sorprende, quindi, che oggi molti giocatori guardino con affetto all’inizio degli anni Duemila e al fascino che derivava proprio dai limiti tecnici di quel periodo.



Se vi ritrovate in questa descrizione, allora non potrete che apprezzare l’esperimento portato avanti da un utente di Reddit sul vecchio Oblivion.

Giocando con le impostazioni e sfruttando una massiccia mod di overhaul, il fan ha creato una sorta di “demake” del titolo (a differenza di chi invece l'ha reso next-gen), ribattezzato per l’occasione Oblivion Unmastered Edition, un chiaro riferimento al più recente Oblivion Remastered.

«Stavo passando un bel periodo con il Remaster», racconta l’utente, «ma quando mi sono reso conto che si trattava più che altro di una semplice riverniciatura, ho deciso di provare a spingere i grafici nella direzione opposta».

Nasce così un progetto che ha “schiacciato” le texture fino a renderle simili a quelle della prima PlayStation, riuscendo però ad andare persino oltre grazie a ulteriori modifiche personali. Il risultato è un Cyrodiil che sembra uscita direttamente dagli anni Novanta.



Non basta: a completare l’opera c’è anche una colonna sonora alternativa, con cover retro dei brani originali. L’8-bit della schermata del menu principale rischia di restare in testa a lungo, come ammette lo stesso autore.

L’unico tocco mancante sarebbe un FMV introduttivo con il monologo dell’Imperatore, ma per quello, come ricorda lo stesso modder, ci aveva già pensato Daggerfall.



Insomma, se la versione rimasterizzata vi sembra fin troppo moderna (l'originale lo trovate su Amazon), questa reinterpretazione “sottrattiva” di Oblivion è il modo ideale per tornare indietro di vent’anni. Ora manca solo un CRT per rendere l’esperienza ancora più autentica.