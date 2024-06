Resident Evil 5 diventa più bello da vedere, grazie ai fan

Molti da tempo un remaster o un remake di Resident Evil 5. Finché ciò non avverrà, i giocatori di PC potranno godersi il gioco con delle mod in grado di migliorare e non poco il classico Capcom.

Il titolo vedeva Chris Redfield e Sheva Alomar come protagonisti, ed ha ancora oggi una sua fetta di appassionati.

E se negli ultimi mesi si è vociferato che RE5 potrebbe essere il prossimo remake di Capcom, ad oggi nessuna novità al riguardo.

Nell'attesa, come riportato anche da DSO Gaming, tale "AwesomeMods" ha rilasciato nuovi pacchetti di texture HD per il gioco.

Questi coprono tutti i nemici, le armi e i personaggi principali. È quindi possibile trovare texture HD per Chris, Jill, Wesker, Sheva e altri ancora.

Purtroppo, però, i pacchetti non prevedono la revisione delle texture ambientali. In ogni caso, potete scaricare il tutto, in forma gratuita, da qui. Per installarli, è sufficiente scaricarli ed estrarli nella cartella del gioco.

Per migliorare le texture, il modder ha usato strumenti IA per ingrandire le texture originali.

Le nuove texture modificate mantengono in ogni caso lo stile artistico di quelle originali.

Infine, il modder ha anche condiviso un video che mostra l'aspetto di RE5 senza il caratteristico filtro giallo (che, a dirla tutta, rende il gioco visivamente più interessante, quindi eviteremmo di rimuoverlo).

Insomma, dato che Resident Evil 5 è di base un titolo molto vecchio, mod del genere non possono che rinfrescarlo a dovere.

Parlando invece del futuro della serie, un leaker tedesco ha reso noto che il prossimo Resident Evil 9 potrebbe vedere la presenza di due big della saga, ossia Leon e Jill.

Ma non solo: sembra infatti che oltre a Resident Evil 9, Capcom abbia in lavorazione altri rifacimenti davvero niente male.