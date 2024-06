Resident Evil 9 con Leon e Jill? C'è chi ne è sicuro

Ancora rumor per Resident Evil 9: sembrerebbe infatti che Capcom potrebbe aver scelto i protagonisti del gioco, ossia gli storici Leon S. Kennedy e Jill Valentine.

Al momento non vi è ancora nulla di ufficiale sul successore di Village (trovate la Gold Edition su Amazon), ma le indiscrezioni lasciano ben sperare.

Del resto, già mesi fa l'insider DanielRPK aveva rivelato sul suo Patreon che Leon sarebbe stato il protagonista dell'introduzione del gioco.

Ora, come riportato anche su Reddit, le nuove informazioni provengono da un leaker tedesco che, a quanto pare, è molto affidabile secondo le persone che lo seguono: il suo nome è "Andi" di Screenfire Germany.

Andi - che secondo il noto insider Dusk Golem è stato il primo a svelare l'esistenza dei remake di Resident Evil Zero e Resident Evil Code Veronica - dichiara che il nono episodio avrà come protagonisti sia Leon che Jill.

Resident Evil 9 era stato concepito come un gioco cooperativo in stile RE5 e RE6, ma Capcom potrebbe aver scartato questa possibilità, forse a favore di due campagne distinte per i due personaggi o un modello di interazione di coppia in stile RE0.

A livello di trama, invece, Resident Evil 9 non sarebbe collegato a Resident Evil 7 e Resident Evil Village, anche se dovrebbero fare la loro apparizione Ada Wong e Barry Burton.

Per concludere, Andi sostiene che il gioco sarà in terza persona e i nemici principali saranno degli zombie decisamente veloci, anche se non parliamo di un open world a tutto tondo ma piuttosto di un gioco diviso in macro aree.

Nei mesi scorsi, Dusk Golem aveva anche anticipato che Resident Evil 9 dovrebbe sfruttare ancora una volta il RE Engine, basandosi sulla nuova tecnologia open world implementata su Dragon's Dogma 2.

Infine, oltre a Resident Evil 9, sembra che Capcom abbia in lavorazione anche altri rifacimenti davvero niente male.