Resident Evil 9 rivoluzionerà la serie come RE4 e RE7

Il panorama horror di Capcom si prepara a una trasformazione radicale con Resident Evil 9, titolo davvero molto atteso che potrebbe ridefinire l'intera saga come fecero in passato i capitoli 4 e 7.

Nonostante il silenzio prolungato del publisher giapponese stia mettendo a dura prova la pazienza dei fan, le voci di corridoio suggeriscono che questa attesa sia giustificata dall'ambizione di Capcom di reinventare completamente il franchise.

Secondo fonti vicine allo sviluppo, l'annuncio ufficiale dovrebbe finalmente arrivare entro la fine dell'anno, aprendo uno spiraglio di luce su quello che viene descritto come il progetto più ambizioso nella storia della serie.

L'insider Dusk Golem, figura rispettata nella comunità, ha recentemente condiviso su X alcune informazioni che potrebbero spiegare questa prolungata assenza di notizie.

Secondo l'insider, Resident Evil 9 non sarà semplicemente un'evoluzione dei capitoli precedenti, ma un tentativo di reinventare radicalmente la formula del franchise.

Un approccio paragonabile a quanto avvenne con Resident Evil 4 (che trovate su Amazon), che introdusse la visuale in terza persona e un gameplay più orientato all'azione, o con Resident Evil 7, che riportò la serie alle sue radici horror con una prospettiva in prima persona.

A rendere particolarmente interessante lo sviluppo di RE9 è la presenza dello stesso director che ha firmato RE7, titolo che ha segnato la rinascita della serie dopo un periodo di stanchezza creativa.

Le indiscrezioni parlano di una svolta verso l'open-world, territorio finora inesplorato per la serie, tradizionalmente legata a mappe più contenute e claustrofobiche.

Una direzione che, se confermata, rappresenterebbe forse il cambiamento più radicale nella storia del franchise, aprendo scenari inediti per l'esperienza horror.

Tra le voci che circolano con maggiore insistenza figura il possibile ritorno di Leon S. Kennedy come protagonista. L'agente governativo, introdotto in Resident Evil 2 e divenuto icona della serie con il quarto capitolo, potrebbe tornare a vestire i panni del personaggio principale in questo ambizioso progetto.

Se le informazioni condivise da Dusk Golem si riveleranno accurate, i fan non dovranno attendere ancora a lungo per avere un primo sguardo su Resident Evil 9.

L'insider ha infatti affermato che maggiori informazioni arriveranno nel corso di quest'anno, probabilmente in occasione di uno dei grandi eventi dedicati ai big dell'industria, anche se l'uscita non sarebbe vicinissima.