Resident Evil, il nuovo film sarà «diverso dai precedenti»

La rivoluzione "silenziosa" del franchise Resident Evil si prepara a sconvolgere le aspettative dei fan con un nuovo adattamento cinematografico che promette di allontanarsi radicalmente dalle precedenti interpretazioni sul grande schermo.

Sotto la guida del regista Zach Cregger, già noto per il suo lavoro su Barbarian, il progetto sta prendendo forma in modo inaspettato, delineando un percorso narrativo che sembra voler ridefinire cosa significhi portare un videogioco horror come RE (che trovate su Amazon) sul grande schermo.

Mentre i dettagli ufficiali rimangono scarni, le recenti dichiarazioni del regista al CinemaCon hanno confermato indirettamente alcune voci che circolavano da tempo sulla trama.

Al CinemaCon, Cregger ha condiviso alcuni elementi chiave che hanno implicitamente confermato le voci precedenti. Ha descritto il film come «diverso dai precedenti», focalizzato sul viaggio di un singolo personaggio «dal punto A al punto B».

La descrizione corrisponde perfettamente alle indiscrezioni secondo cui la pellicola seguirebbe un corriere incaricato di consegnare un misterioso pacco a un ospedale abbandonato, incorporando elementi tipici dei thriller di sopravvivenza nella natura selvaggia.

La storia di Resident Evil nei film e serie TV è stata caratterizzata da continue evoluzioni e reinvenzioni. Le precedenti trasposizioni cinematografiche, nonostante le critiche dei puristi, hanno generato enormi incassi, soprattutto grazie al pubblico internazionale, con particolare successo in Cina.

Mentre i fan attendono con impazienza notizie su Resident Evil 9, il cui rilascio potrebbe coincidere strategicamente con l'uscita del nuovo film, la pellicola di Cregger sembra intenzionata a tracciare un percorso innovativo.

Pur mantenendo una dichiarata fedeltà ai giochi "in qualche misura", sembra che non adatterà direttamente nessuno dei capitoli videoludici, dato che nessuno di essi ruota attorno a un corriere come protagonista.

Le riprese dovrebbero iniziare quest'estate, con un cast che si sta delineando attraverso indiscrezioni sempre più concrete: l'attrice premio Oscar Mikey Madison sarebbe in trattative per un ruolo ancora non specificato, mentre Austin Abrams di Euphoria potrebbe interpretare il protagonista principale.