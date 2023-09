Resident Evil 4 Remake per PS5 in sconto! Preparati a Separate Ways!

Siete appassionati di survival horror? Oggi abbiamo un'offerta imperdibile per voi: Resident Evil 4 Remake è finalmente disponibile su Amazon a un prezzo davvero imperdibile! Infatti, potrete portarvi a casa la versione PS5 di Resident Evil 4 Remake a soli 45,99€, rispetto all'usuale prezzo consigliato di 74,99€, usufruendo di un consistente sconto del 39%.

Se siete amanti dei videogiochi horror e non avete ancora provato Resident Evil 4 Remake, state perdendo un'esperienza incredibile. Oltre a essere un remake fedele del classico gioco, offre grafica straordinaria e gameplay fluido grazie alle capacità della PS5. E se siete fan della serie, preparatevi a rimanere senza fiato per l'arrivo del DLC "Separate Ways", nel quale vestirete i panni dell'enigmatica Ada Wong.

Una delle particolarità di questo gioco è la sua ambientazione, che vi trascina in una storia coinvolgente e ricca di tensione. Non solo è un piacere per gli occhi, ma l'esperienza sensoriale è altamente immersiva grazie all'audio di alta qualità e ai dettagli grafici. Senza dubbio, è un must-have per i veterani della serie e anche per i neofiti che cercano un punto di ingresso.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,2, abbiamo affermato che “il remake di Resident Evil 4 è l’ennesima dimostrazione di una Capcom tornata con prepotenza in stato di grazia. Dopo i lavori precedenti che non hanno lasciato dubbi su qualità della gestione e potenza della nuova direzione intrapresa, la delicata operazione – per l’importanza del gioco in questione – riesce alla perfezione e dà nuova luce a un capolavoro senza tempo, che si fregia di numerose migliorie ed elimina quegli elementi fuori posto che col tempo hanno perso il loro smalto“.

