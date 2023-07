Resident Evil 4 incontra DOOM, ed è gratis

Ci sono giocatori che amano la nostalgia retrò, tanto che un nuovo progetto dei fan dedicato a Resident Evil 4 lo fonde con un altro grande classico: DOOM.

Il rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo ghiotto) è uscito diversi mesi fa, ma è il momento di un omaggio davvero originale.

Nelle scorse settimane qualcuno aveva già immaginato un demake di RE4 come fosse un classico capitolo disponibile su PS1, tanto da fare il giro del web.

Senza contare anche Bio Evil 4, il gioco gratis che omaggiava Resident Evil 4, ispirato a grandi classici del passato in 2D.

Ora, come riportato anche da HitMarker, DOOM the Mercenaries Deluxe Beta 3.0 è una mod di conversione parziale per gzdoom 4.7.1, la quale unisce due giochi molto amati, ovvero RE4 e DOOM, per offrire un'esperienza di gioco unica e ricca di azione.

I giocatori possono scegliere tra una selezione di personaggi iconici di entrambi i giochi, tra cui Leon, Ada, Krauser, Hunk e Wesker.

Ogni personaggio porta sul campo di battaglia le proprie abilità e capacità uniche, consentendo di adottare diversi stili di gioco e strategie.

La mod è compatibile con i wad vanilla, come Alien Vendetta e Memento Mori, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità per i giocatori che desiderano combinare la mod con altri contenuti personalizzati.

Tuttavia, è importante notare che DOOM the Mercenaries Deluxe Beta 3.0 è stato progettato esclusivamente per la modalità per giocatore singolo.

Che siate fan del franchise di Resident Evil o di DOOM, DOOM the Mercenaries Deluxe Beta 3.0 vi conquisterà sicuramente e potete scaricarla gratuitamente da qui.

Restando in tema, se vi siete mai chiesti come sarebbe stata la valigetta di Leon nella vita reale, l'utente Reddit "AbatNaBitin" ha pensato proprio a voi.

Ma non solo: date un'occhiata anche alle nostre guide e ai nostri consigli per Resident Evil 4 Remake, il grande ritorno di Leon S. Kennedy firmato da Capcom.