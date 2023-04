L'inventario di Resident Evil 4 nella vita reale sarebbe... strano

Resident Evil 4 Remake è uscito da diversi giorni, sebbene a quanto pare i fan del titolo Capcom non gli abbiano ancora tolto gli occhi di dosso.

Il rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è uscito a marzo, ma a quanto pare è il momento di continuare a parlarne per via di alcuni omaggi davvero particolari.

No, non parliamo di trucchi e simili (come quello per ottenere milioni di pesetas), bensì dell'idea di un fan di replicare nella vita reale l'inventario di Leon.

Come riportato anche da Twinfinite, se vi siete mai chiesti come sarebbe stata la valigetta di Leon nella vita reale, l'utente Reddit "AbatNaBitin" ha pensato proprio a voi.

La caratteristica schermata dell'inventario di Leon è stata infatti traslata letteralmente nella realtà, per un risultato davvero... strano.

Chiaramente, AbatNaBitin si è impegnato a fondo per ottenere le proporzioni esatte di ogni oggetto e arma (c'è anche un pesce).

Per aiutare i giocatori a visualizzare le differenze di dimensioni, l'immagine include anche una rappresentazione piuttosto accurata di Leon S. Kennedy, come confronto.

Naturalmente, la vera domanda è: come fa Leon a portarsi dietro questa enorme valigetta? Probabilmente no, ma non pensateci troppo, dopotutto il gioco è bellissimo anche così.

Restando in tema, date un'occhiata alle nostre guide e ai nostri consigli per Resident Evil 4 Remake, il grande ritorno di Leon S. Kennedy firmato da Capcom.

Nella recensione di SpazioGames.it, il nostro Domenico Musicò ha invece premiato il lavoro svolto da Capcom, evidenziando come il Remake doti Resident Evil 4 del suo vestito migliore, permettendo a fan vecchi e nuovi di godersi un’avventura che ha segnato indubbiamente un prima e un dopo.