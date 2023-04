Resident Evil 4 ha il suo demake nostalgico, ed è gratis

Mentre l'industria videoludica in generale guarda al futuro, ci sono giocatori che amano la nostalgia retrò, come dimostra un demake di Resident Evil 4 tornato in auge di di recente.

Il rifacimento del quarto capitolo della serie di survival horror (che trovate su Amazon a prezzo interessante) è uscito a marzo, ma è il momento di continuare a parlarne grazie ad un omaggio davvero particolare.

Già nelle scorse settimane un vero e proprio demake di RE4, re-immaginato come un classico capitolo disponibile su PS1, aveva fatto il giro del web.

Ora, come riportato anche da Game Rant, Bio Evil 4 è il gioco gratis che omaggia Resident Evil, ispirato a grandi classici del passato.

Lo YouTuber Denver Gamer ha caricato un video in cui gioca a quello che sembra un platform in stile NES/Genesis, forse un gioco non troppo lontano dai classici Castlevania o Metal Slug.

Si tratta di un progetto di un fan di Resident Evil 4 che ha trasformato il titolo in un classico titolo vecchia scuola in 2D.

Bio Evil 4 presenta fasi a scorrimento laterale ad altre tipicamente platform, combinate a loro volta con meccaniche di gioco maggiormente action.

Il risultato? Provatelo voi stessi, gratuitamente, cliccando a questo indirizzo. Poco sopra, inoltre, trovate anche un video gameplay di questo progetto davvero nostalgico (e sorprendente).

